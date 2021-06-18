KOSBİ'den çalışanlara fabrikada aşı hizmeti - Son Dakika

Kemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün oluşturduğu ekipler KOSBİ bünyesinde faaliyet gösteren tesislerdeki çalışanları aşılamalara başladı. KOSBİ Bölge Müdürlüğü'ne gelen aşı talep bildirimleri esas alınarak yapılan plan dahilinde aşılama 2 mobil aşı ekibi ile yürütülüyor.

KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk yaptığı değerlendirmede Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu bu yerinde aşılama kararının sanayicileri ve kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade etti. Bugüne kadar Covid-19 pandemi önlemlerini sanayiciler ile birlikte, titiz bir şekilde yürüttüklerini ifade eden Porsuk, "EBSO Yönetim Kurulu Başkanımız Ender Yorgancılar'ın da girişimleriyle fabrikalarda aşılama hizmetine kısa sürede başladık. Bölgemizde yaklaşık 27 bin çalışanımız var. Aşılama yapılacak çalışan sayısının 15-17 bin olduğunu düşünüyoruz. Çalışan sayısı fazla olan büyük boyutlu firmalarımızda yerinde aşı, daha az çalışanı olan firmalarımız için bölge içinde belirlenecek noktalarda oluşturulan aşı istasyonları ile aşıya erişimi sağlıyoruz" dedi.

KOSBİ Başkanı Porsuk, mobil aşı uygulaması olanağını sunan İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine ve tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları nedeniyle şükran duyduklarını belirterek, "Tüm çalışanlarımızın aşılanması ile üretim aksamadan bu pandemi sıkıntısını geride bırakmayı umuyoruz" diye konuştu.