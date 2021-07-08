KOSBİ Teknik ve Meslek Lisesi'ne büyük ilgi - Son Dakika

Öğrenciler kayıt için sırada

Sanayicilerin ihtiyaç duyduğu aranan elemanları yetiştiren Okul'da ön kayıtlar 15 Ağustos tarihine kadar yüz yüze gerçekleştirilirken, öğrenciler okula girebilmek için sıraya girdi. Bu yıl farklı branşlarda toplam 120 öğrencinin kayıt yaptırabileceği Özel KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kesin kayıtlar için sıralama, puan ve ön kayıtta yapılan alan tercihlerine göre LGS puanı baz alınarak gerçekleşecek.

İş garantili okul

Önceki yıllarda olduğu gibi okullarının büyük ilgi gördüğünü dile getiren Özel KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Satı Çalışkan, bu yıl kontenjanlarının 120 olduğunu belirterek, 30 Haziran'da başlayan ön kayıtların ardından yoğun bir talep aldıklarını söyledi. Ön kayıtların 15 Ağustos tarihine kadar süreceğini sonrasında ise kesin kayıtların yapılacağını belirten Çalışkan, "Kesin Kayıtlar, sıralama, puan ve ön kayıtta yapılan alan tercihlerine göre sadece LGS puanı baz alınarak yapılacaktır. Kayıt için bir hafta gibi kısa bir süre geçmesine rağmen 114ön kayıt yaptırıldı. Okulumuz bu yıl 3. yılına giriyor. Okulumuzdaki atölyelerimizde laboratuvarlarımızda her türlü donanıma sahibiz. Sanayicilerin beklentileri doğrultusunda, onların istediği nitelikte öğrenciler yetiştiriyoruz. Okulumuzda iyi bir şekilde mezun olan bir öğrencinin iş bulamama diye bir derdi yok. O nedenle büyük ilgi görüyoruz. Yeni Eğitim-Öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.