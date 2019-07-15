KOSBİ'ye teknik kolej müjdesi

KOSBİ öncülüğünde, hayırsever bir iş insanının bağışı, bölge sanayicilerin katkıları ile organize sanayi bölgesine kazandırılan KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Teknik Koleji ile hem sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personel yetiştirmek hem de istihdama katkı sağlamak için eğitim ve sanayiyi bir araya getirmek hedefleniyor.

PROJE TABANLI AR-GE ODALARI

11 bin metrekare kapalı alanda açılacak KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Teknik Koleji'nde 2019-2020 eğitim öğretim yılında 9. Sınıf olarak 120 öğrenci ile eğitime başlanacak. İlerleyen dönemlerde ise öğrenci sayısı 500'e ulaşacak. Teknik Kolej, 24 kişilik sınıflardan proje tabanlı Ar-Ge odaları, öğrencilerin kendilerini sosyal ve kültürel alanda geliştirebilmeleri için özel ortam gibi pek çok imkân sunuyor. Mesleki eğitimin çağın gereklerine göre değişim göstermesinin teknolojinin gerisinde kalmamak için önemli olduğunu vurgulayan KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, akıllı fabrika teknolojisini ancak eğitim kurumlarıyla yakalamanın mümkün olduğunu söyledi. KOSBİ Zülfü- Mevlüt Çelik Teknik Koleji'nde okuyacak öğrencilerin mevcut potansiyellerini sürekli geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Porsuk, "KOSBİ'ye kazandırılan bu okulla birlikte hem sanayicilerimizin aranan elaman olarak ifade ettiğimiz nitelikli teknik personel ihtiyacını karşılayacağız hem de istihdam yaratmış olacağız. Mesleki eğitimde endüstri 4.0 vizyonu ile yola çıkan okulumuzla, sektörün ihtiyaçlarına cevap veren niteliklere sahip mezunların yetiştirilmesini amaçlıyoruz" dedi.

NİTELİKLİ TEKNİK PERSONEL YETİŞTİRİLECEK

Okulda Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Programları ders kapsamının zenginleştirerek uygulanacağını belirten Kamil Porsuk, her iki programda da 10. sınıfta mesleki alan eğitimi, 11 ve 12. sınıflarda meslek alanına bağlı olarak dal eğitimi verileceğini ifade etti. Sanayicilerin görüşleri ve teknolojik gelişmelerin dikkate alınarak bölümlerin belirlendiğini vurgulayan Kamil Porsuk, "Okulumuzdan mezun olacak öğrencilerimiz, teori ve uygulamayı birleştirebilen, teknolojiyi üretimle buluşturma becerisine sahip ve geleceğin sanayi çalışmalarını yönlendirecek teknik personel yetiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.