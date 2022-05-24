KOSBİFEST'te öğrenciler bilimsel projelerini sergiledi - Son Dakika
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KOSBİFEST'te öğrenciler bilimsel projelerini sergiledi

24.05.2022 08:57
KOSBİFEST'te öğrenciler bilimsel projelerini sergiledi

Özel KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Bilim Şenliği: KOSBİFEST

Özel Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, KOSBİFEST adıyla ikinci kez düzenlediği Bilim Şenliği ile öğrencilerin geliştirdiği birbirinden farklı bilim projelerini sergiledi.

Özel KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan KOSBİFEST'e Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Can Günel, iş insanları, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Toplam 45 projenin sergilendiği festivalde yüzde 100 öğrencilerin imal ettiği drone gösterisi, vals ve sporcu öğrencilerden kule gösterisi de yapıldı.

Porsuk: "TeknoFest'e doğru gidiyoruz"

KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk şenlik açılışında yaptığı konuşmada öğrencileri geliştirdikleri projeler ve başarılarından dolayı kutladı.

12. sınıfları olmayan, 3 senelik bir okul olarak ikinci kez bilim festivali düzenlediklerini söyleyen Porsuk, "Başta Ali Rıza Çelik olmak üzere tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Verilen desteklerin sonucunu bu festivalde görüyoruz, inanılmaz bir gurur yaşıyoruz. Öğrencilerimiz şimdiden yerel ve ulusal bir çok etkinlikte dereceler almaya başladı. Önümüzdeki yıllarda bu festivalin İzmir kapsamında bir TeknoFest'e doğru yol alacağını bugünden öngörebiliyoruz. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sporcu öğrenciler insandan kule inşa ettiler sonrasında dansçı öğrenciler vals gösterisi sundular. Standların gezilmesinden sonra drone gösterisi ile KOSBİFEST sona erdi.

Kaynak: Bültenler
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Organize Sanayi Bölgesi, Rıdvan Karakayalı, Anadolu Lisesi, Musa Sarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOSBİFEST'te öğrenciler bilimsel projelerini sergiledi - Son Dakika

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