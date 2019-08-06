Fenerbahçe'nin gündemindeki Koscienly, Bordeaux'a transfer oldu

Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Bordeaux, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Laurent Koscielny'yi renklerine bağladı. Bordeaux Kulübü, sağlık kontrolünden geçen 33 yaşındaki Fransız futbolcu Koscielny ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

5 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Fransa basını, Bordeaux'nun bu transfer için Arsenal'a 5 milyon euro ödediğini öne sürdü. Ülkesinde Guingamp, Tours ve Lorient forması giyen Koscielny, son 9 yıldır Arsenal'da görev yaptı. Geçen sezon İngiltere temsilcisinde 17 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol attı.