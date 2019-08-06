Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin gündemindeki Koscienly, Bordeaux'a transfer oldu
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Koscienly, Bordeaux'a transfer oldu

1 saat önce

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Fransız stoper Laurent Koscienly, Bordeaux'a transfer oldu.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Koscienly, Bordeaux'a transfer oldu, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Bordeaux, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Laurent Koscielny'yi renklerine bağladı. Bordeaux Kulübü, sağlık kontrolünden geçen 33 yaşındaki Fransız futbolcu Koscielny ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

5 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Fransa basını, Bordeaux'nun bu transfer için Arsenal'a 5 milyon euro ödediğini öne sürdü. Ülkesinde Guingamp, Tours ve Lorient forması giyen Koscielny, son 9 yıldır Arsenal'da görev yaptı. Geçen sezon İngiltere temsilcisinde 17 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol attı.

İngiltere, Bordeaux, Arsenal, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:14 Kaynak: AA
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