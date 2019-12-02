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Köse'dan Yolbulan'a hayırlı olsun ziyareti

6 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Köse'dan Yolbulan'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Ziyarette konuşan Köse, Yolbulan'a yeni görevinde başarılar diledi.


Misafirperverliği ve iyi dilekleri için de Yolbulan'a teşekkür eden Köse, "KARDEMİR sadece bölgemizin değil ülkemizin de en önemli kuruluşlarından bir tanesi. Mustafa Bey ve ekibinin bu önemli kurumda başarılı olacağından hiç şüphem yok. Bir kez daha hayırlı olsun diliyorum" diye konuştu.


Yolbulan da ziyaretten dolayı Köse'ye teşekkür ederek, "Bir dünya markası olan Safranbolu'muzda çok güzel çalışmalara imza atacağına inanıyorum" dedi. Başkan Köse, Mustafa Yolbulan'a rölyef tablo hediye ederken, ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal da hazır bulundu. - KARABÜK

Mustafa Yolbulan, Safranbolu, Elif Köse, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:37 Kaynak: İHA
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