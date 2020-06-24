Köse'de 4 açılış birden - Son Dakika

Köse'de 4 açılış birden

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Köse ilçesinde 4 ayrı kurumun açılışını gerçekleştirerek bir dizi incelemelerde bulundu.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Köse ilçesinde 4 ayrı kurumun açılışını gerçekleştirerek bir dizi incelemelerde bulundu.

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Köse Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program kapsamında eşi Sibel Taşbilek'le birlikte ilçeye giderek bir dizi incelemelerde bulunan Vali Taşbilek, ilk olarak Köse Tapu Müdürlüğü'nün yeni taşındığı hizmet binasının açılışını gerçekleştirerek Erzincan Tapu Kadastro Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca ve diğer yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Köse Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler'ın eşlik ettiği açılış programı kapsamında daha sonra İlçe Nüfus Müdürlüğü binasının açılışını gerçekleştiren Vali Taşbilek, eski halk eğitimi merkezi binasının yenilenmesi sonucu müstakil binasına kavuşan 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunun açılışını gerçekleştirerek sınıfları ve diğer tesisleri gezdi.


Son olarak Aydın Doğan Halk Eğitimi Merkezi hizmet binası ve Aydın Doğan Aile Yaşam Merkezinin açılışını yaparak buralarda incelemelerde bulunan Vali Taşbilek, ilçede açılışı gerçekleştirilen tüm tesislerde emeği geçenlere teşekkür ederek hayırlı olması temennisinde bulundu ve buralarda çalışacak personelden vatandaşlara güler yüzlü hizmet vermelerini istedi.


Aydın Doğan Vakfı tarafından kız yurdu olarak yaptırılan binada öğrenci kalmayınca yine Aydın Doğan'ın adıyla Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Yaşam Merkezi olarak hizmet verecek olan tesiste yaptığı açıklamada Gümüşhaneli hayırsever işadamı Aydın Doğan'a teşekkür eden Vali Taşbilek, "Köse'nin kadınlarını biz Kabaktepe'den biliyoruz, çok aydın, çok özel insanlar. Burada kadınlarımıza bir yaşam merkezi yapma yolunda güzel bir çaba oldu. Aydın Doğan Vakfımızın çok büyük katkısı var. Başta Aydın Doğan olmak üzere Doğan ailesine ve Aydın Doğan Vakfına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu hizmet ilçemize güzellikler katacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Açılış programının ardından Köse Belediyesi tarafından yaptırılan pazar yeri inşaatı ve düğün salonu inşaatlarında da incelemelerde bulunan Vali Taşbilek, Belediye Başkanı Turgay Kesler'e çalışmalarla ilgili düşüncelerini aktararak teşekkür etti. - GÜMÜŞHANE

Halk Eğitimi Merkezi, Aydın Doğan, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:28 Kaynak: İHA

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