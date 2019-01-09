Köse'de Diyaliz Hastasının İmdadına Özel İdare Ekipleri Yetişti

Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Altıntaş köyünde diyalize girecek böbrek hastasının imdadına İlçe Özel İdare ekipleri yetişti.

Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı Altıntaş köyünde diyalize girecek böbrek hastasının imdadına İlçe Özel İdare ekipleri yetişti.



İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan köyde diyalize girmesi gereken bir hastaya ulaşmak isteyen 112 Acil Servis Ambulansı köyde yoğun kar yağışı nedeniyle Özel İdare ekiplerinden yardım istedi.



Köse İlçe Özel İdaresine ait greyder yardımıyla köye ulaşan ekip hastayı alarak Kelkit İlçe Devlet Hastanesindeki diyaliz ünitesine götürdü.



İlçe genelindeki tüm köylerde yoğun tipi nedeniyle zaman zaman zor anların yaşandığı bölgede karla mücadele çalışmaları devam ediyor.



Gümüşhane il genelinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle toplam 236 köy yolu ulaşıma kapanmış, İl Özel İdaresine bağlı ekipler okulların tatil olması nedeniyle yalnızca acil durumlarda, diyaliz hastalarının olduğu köylerde ve cenaze olan köylerde çalışmalarına başlamıştı. - GÜMÜŞHANE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Maddi Sıkıntı Çektiğini Söyleyen Cübbeli Ahmet: Tehdit Ediliyorum

AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu

Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğulan Müge Anlı, Kayıp Anne ve Kızı İçin Söz Verdi

Bakan Albayrak: Yarın KOBİ'ler İçin Çok Önemli Bir Kredi Paketi Açıklayacağız