Son Dakika Haberleri: Köse'den 3 Aralık Engelliler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Köse'den 3 Aralık Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Köse'den 3 Aralık Engelliler Günü mesajı

6 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köse'den 3 Aralık Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Köse, mesajında, çağdaş ve gelişmiş toplumlarda bireylerin engelli, engelsiz diye ayrılmadığını, sosyal hayatın her kesimden insana uygun olacak şekilde dizayn edildiğini belirtti. Köse, şunları kaydetti:


"Bir kaza sonucu ya da doğuştan engelli bireylerin engelsiz bireyler gibi hayatlarını devam ettirebilmeleri, hareket edebilmeleri ve evleri dışına çıkarak sosyal yaşam içerisinde daha fazla görünür olabilmelerini sağlamak devletin ve yerel yönetimlerin vazifesidir. Belediye olarak engellerin sevgi ve onlara yönelik hizmetlerle aşıldığı engelsiz bir Safranbolu oluşturmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu vesile ile herkesin birer engelli adayı olduğunu ve engellerin bir engel teşkil etmediğini hatırlatmak istiyorum." - KARABÜK

Dünya Engelliler Günü, Safranbolu, Elif Köse, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:02 Kaynak: İHA
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