Son Dakika Haberleri: Köse'den Mamaklılara Karanfil

Köse'den Mamaklılara Karanfil

1 saat önce

AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Mamaklılara 5 bin karanfil dağıttı.

Köse'den Mamaklılara Karanfil, System.String[]
AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Mamaklılara 5 bin karanfil dağıttı.

Dikimevi metro çıkışında kurulan Sevgililer Günü çadırında vatandaşlarla bir araya gelen Köse, 14 Şubat'ı kutladı ve karanfil dağıttı.

Köse, dostlukların ve sevginin bir güne sığmasının mümkün olmadığını, ancak temsili bir gün de olsa vatandaşlarla Sevgililer Günü'nü kutlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mamaklıların mutluluğunun birinci önceliği olduğunu dile getiren Köse, şunları kaydetti:

"Biz insanın mutluluğunu önemsiyoruz. Belediyede yapacağımız hizmetlerin temelinde de mutluluk var. Güzellikler ve kötülükler paylaşıldıkça büyür. Biz mümkün oldukça sevgiyi, iyiliği ve güzelliği paylaşıyoruz. Sevginin bizim yapacağımız her işin ekseni olmasını istiyoruz."

Köse, daha sonra Mamaklılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:39 Kaynak: AA

Mamak, AK Parti, Sevgililer Günü, 14 Şubat, Güncel
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