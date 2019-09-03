Köse'den öğrencilere sürpriz

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi Gökçeyurt'ta bulunan Yibitaş İlkokulu'nun duvarlarını AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir ve AK Parti Mamak Gençlik Kolları Başkanı Fatih Şahiner ile boyadı. Okulun duvarına resim çizen Köse, altına da imzasını atarak "Öğrencilerimize yeni dönem için küçük bir sürpriz hazırladık" dedi.



Gelecek gençlerle şekillenecek



Çocukları ilgi alanları doğrultusunda donanımlı bireyler olarak yetiştirmek gerektirdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi eğitimle ölçülür. İnanıyorum ki okullarımızda yetişen çocuklarımız ileride ilçemize en iyi şekilde hizmet edecektir. Bizlerde imkanlarımız çerçevesinde belediye olarak eğitime her türlü desteği vereceğiz. Çünkü ülkemizin bekası değerli eğitim elçilerinin öğretileriyle, gençlerimizin özverili çalışmaları ile şekillenecek" diye konuştu. - ANKARA