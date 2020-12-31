Köse, en başarılı isim oldu - Son Dakika

Bir araştırma şirketinin yaptığı,"2020'nin en başarılı ilçe belediye başkanları" çalışmaya göre Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara ilçe belediye başkanları arasında birinci olurken, ilk 10'un kamuoyu ile paylaşıldığı listede sıralamaya girerek büyükşehir ilçe belediye başkanları arasında da beşinci sırada yer aldı.

Mahalli idareler seçimlerinden bu yana geçen süreçte araştırma şirketlerinin seçmen gözünde mevcut belediye başkanlarının performanslarını ölçmek amacıyla yaptıkları anketlere bir yenisi daha eklendi. Araştırma şirketinin 2020'nin en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları araştırmasında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yüzde 61.1 başarı oranı ile en başarılı beşinci, Ankara belediye başkanları arasında da birinci sıraya yerleşti. Hizmet maratonunun artarak devam edeceğini kaydeden Başkan Köse, "Göreve geldiğimiz 20 aydan itibaren Güzel Mamak için yaptıklarımızın halkımız tarafından onaylanması ve bize olan güvenlerinin ortaya konmasının verdiği şevk ve çalışma azmi ile Mamak'a ve Ankara'ya değer katan birçok önemli hizmet ve projelere imza attık. Güzel Mamak'ımızı Başkent Ankara'ya ve ülkemize değer katan hizmet ve etkinliklerin yapıldığı bir merkez haline dönüştürdük. Yeni yılla birlikte Mamak için yeni hizmet dönemimizde planladığımız projelerimizi yeni umutlarla yeni hedeflere doğru kararlılıkla uygulamaya ve hayata geçirmeye başlayacağız. Mamaklılarla birlikte 20 ay evvel çıktığımız bu hizmet yolculuğumuzda birlik ve beraberlik duyguları içerisinde, çok daha güzel işlere imza atacağız. Halkımızın bize verdiği emaneti, her şeyden üstün bilerek, yeni yılda da büyük titizlikle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Başarı Mamak'ın

Mamak'ın refahı ve mutluluğu için gece gündüz çalıştıklarını belirten Köse, yapılan hizmetlerin halk nezdinde başarılı bulunmasının büyük mutluluk olduğunu belirterek, "Hizmet performansımızın halkın nezdinde başarıyla takdir edilmesi bizi daha çok çalışmaya sevk ediyor. Dertlere derman olmaya geldik. Planlı, kurallı ve kimlikli Mamak için yaptığımız hizmetlerin bu şekilde meyvelerini almak muhteşem bir duygu. 'Mamak Daha Güzel Olacak' diyerek çıktığımız bu yolda halka dönük projeler ürettik ve artık 'Mamak Daha Güzel Oluyor' diyoruz. Yapılan bu araştırma çalışması da bu hedefimize doğru adımlarla ilerlediğimizi göstermektedir" ifadesini kullandı. - ANKARA