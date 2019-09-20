Son Dakika Haberleri: Köse, gazileri unutmadı
Son Dakika Güncel Haber

Köse, gazileri unutmadı

51 dakika önce

Mamak Belediyesi, Mamak Kaymakamlığı ile ortaklaşa düzenlenen Gaziler Günü Programı'nda Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse gazileri yalnız bırakmadı.

Köse, gazileri unutmadı, System.String[]

Mamak Belediyesi, Mamak Kaymakamlığı ile ortaklaşa düzenlenen Gaziler Günü Programı'nda Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse gazileri yalnız bırakmadı.


Mamak Belediyesi Seğmen Konağı'nda düzenlenen programda 19 Eylül Gaziler Günü'nün bu aziz vatana canını adayan kahramanların günü olduğunu kaydeden Mamak Kaymakamı Polat, "Bugün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandırıldığı bir gündür. Vatan için toprağa düşmüş, vatanı için kanını akıtmış hayatının bağrında vatan, bayrak demiş Mehmetçiklerimize vefa günüdür" dedi.


Vatan size minnettar


Masaları tek tek dolaşarak gazileri selamlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, gazilerin gününü kutlayarak, "Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Şehitlik ve gazilik, kahraman milletimizin her ferdinin asırlar boyunca erişmeyi dilediği en yüce makamlardır. Aziz milletimiz, istiklali uğrunda şehit ve gazi olmayı şanlı tarihimizin her döneminde büyük bir onur ve gurur kaynağı olarak görmüştür. Mukaddes vatanımız; varlığını milletimize adamış kahraman atalarımızın bizlere emanetidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Vatan size minnettar" dedi. - ANKARA

19 Eylül Gaziler Günü, Mamak Belediyesi, Murat Köse, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı eşini, çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü
Gaziler Günü töreninde sunucu öğretmene başörtü protestosu Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek Son dakika: Mahkeme Başkanı, Minik Leyla'nın katil zanlısına sert çıktı: Niye sırıtıyorsun?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:17:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köse, gazileri unutmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]