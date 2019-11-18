Köse Mamaklılarla buluşmaya devam ediyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklıları makamında ağırladı.



Toplumun her kesiminden hemşerilerini kucaklayarak sohbet eden Köse, kendisine iletilen istek ve talepleri dinliyor, çözüm yönünde çalışmalar yürütüyor. Vatandaşların fikir ve düşüncelerini önemsediklerini ve belediyenin kapılarının Mamaklılara her zaman açık olduğunu ifade eden Köse, daha modern, daha güzel, yaşam kalitesi çok daha yüksek bir Mamak için gayret gösterdiklerini belirterek, tüm talepleri yapılan planlamalar çerçevesinde giderileceğini ve şehre değer katacak projelerin hayata geçirileceğini ifade etti. - ANKARA