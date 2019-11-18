Son Dakika Haberleri: Köse Mamaklılarla buluşmaya devam ediyor
Son Dakika Güncel Köse Mamaklılarla buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

Köse Mamaklılarla buluşmaya devam ediyor

6 saat önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklıları makamında ağırladı.

Köse Mamaklılarla buluşmaya devam ediyor, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklıları makamında ağırladı.


Toplumun her kesiminden hemşerilerini kucaklayarak sohbet eden Köse, kendisine iletilen istek ve talepleri dinliyor, çözüm yönünde çalışmalar yürütüyor. Vatandaşların fikir ve düşüncelerini önemsediklerini ve belediyenin kapılarının Mamaklılara her zaman açık olduğunu ifade eden Köse, daha modern, daha güzel, yaşam kalitesi çok daha yüksek bir Mamak için gayret gösterdiklerini belirterek, tüm talepleri yapılan planlamalar çerçevesinde giderileceğini ve şehre değer katacak projelerin hayata geçirileceğini ifade etti. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
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