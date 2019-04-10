Son Dakika Haberleri: Köse Millet Bahçesinde Millet ile İç İçe

Köse Millet Bahçesinde Millet ile İç İçe

1 saat önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, partili partisiz 7'den 70'e herkesle gönül bağı kuruyor, vatandaşlarla yakından ilgileniyor.

Köse Millet Bahçesinde Millet ile İç İçe, System.String[]
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, partili partisiz 7'den 70'e herkesle gönül bağı kuruyor, vatandaşlarla yakından ilgileniyor. Seçim sürecinde kurduğu gönül birlikteliğini belediye başkanlığı döneminde de sürdüren Köse, Üreğil Millet Bahçesi'ni gezdi. Güneşli havayı fırsat bilerek piknik yapmaya gelen vatandaşları ziyaret eden Köse, piknikçilerle sohbet etti, çay demledi, çocuklarla yakan top oynadı. Samimi yaklaşımları ve içtenliğinden dolayı vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Köse, kimseyi ötekileştirmeden birlik ve beraberlik içinde katılımcı belediyecilik anlayışı ile hizmet sunmayı temel prensip edindiklerini kaydetti.

Gönüllerini almaya geldik

Vatandaşlara tek tek selam veren Köse, "Hemşehrilerimizin dertleriyle dertlenecek, sorunlarına çözüm bulacağız. İlçemizde bulunan tüm sıkıntılara tek tek el atacağız. Bizler halka hizmet hakka hizmettir düsturu ile hizmet edeceğiz. Millet bahçesi milletindir, makam da milletindir. Bugün bu güzel mekanda vatandaşlarımızla bir araya gelmek çok güzel. Bizler gönüllerini almaya geldik. Yorulmadan koşacağız" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:47 Kaynak: İHA
Mamak, Millet Bahçeleri, Güncel
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