Köşe yazarı ve eşine bıçaklı gasp girişimi - Son Dakika
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Köşe yazarı ve eşine bıçaklı gasp girişimi

7 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Dünya Gazetesi köşe yazarı Kerim Ülker ve eşine bıçak çekip, para isteyen 2 kişi, çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı.

Köşe yazarı ve eşine bıçaklı gasp girişimi, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Dünya Gazetesi köşe yazarı Kerim Ülker ve eşine bıçak çekip, para isteyen 2 kişi, çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı.

Dünya Gazetesi köşe yazarı Kerim Ülker ve eşi, tatil için bulundukları Alanya'da, 8 Mart günü akşam saatlerinde yolda yürürken, yanlarına 2 kişi yaklaştı. Bu kişiler, bıçak çekip, Kerim Ülker ve eşinden para istedi. Durumu fark eden çevredekilerin müdahalesiyle 2 şüpheli, kaçtı.Kerim Ülker ve eşi, çağırılan polis ekiplerine ifade vererek, şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kerim Ülker, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:49 Kaynak: DHA
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