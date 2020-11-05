Köşe yazısından ilham aldılar, 15 bin kitap topladılar - Son Dakika

Köşe yazısından ilham aldılar, 15 bin kitap topladılar

05.11.2020 10:22
Köşe yazısından ilham aldılar, 15 bin kitap topladılar, System.String[]

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, gazeteci Yavuz Donat'ın köşe yazısından ilham alarak harekete geçti, Giresun'un Dereli ilçesinde sel felaketinden etkilenen okulların kütüphaneleri için 15 bin adet kitap topladı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, gazeteci Yavuz Donat'ın köşe yazısından ilham alarak harekete geçti, Giresun'un Dereli ilçesinde sel felaketinden etkilenen okulların kütüphaneleri için 15 bin adet kitap topladı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Öğrencilerimiz, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle erken yaşta sosyal sorumluluk bilinci kazanıyor. Tüm öğrencilerimiz bu proje için seferber oldu ve kısa sürede elde edilen başarı hepimizi gururlandırdı" dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, her yıl ihtiyaç sahibi bir okula kitap, kıyafet ve okul araç gereçleri desteğinde bulunuyor. Bu yıl 5. kez gerçekleştirilen "Her Okul Bir Kütüphane" projesini yürüten öğrenciler, sel felaketinden etkilenen Giresun'un Dereli ilçesine 15 bin adet kitap desteğinde bulundu.

TÖREN DÜZENLENDİ

Giresun'un Dereli ilçesinde gerçekleşen kitap teslim töreninde, Giresun Valisi Enver Ünlü ve Dereli Kaymakamı Murat Atıcı ile İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, Medya ve Kurumsal İletişim Direktörü Turgay Türker, Lisanslı Okullar Direktörü Serkan Karabulut, Lisanslı Okullar Bölge Koordinatörü Kerem Özdemir, Doğa Koleji Giresun Kampüsü Kurucu Temsilcisi Aykut Gezmiş, Kurucu Ortak Hakan Karaahmet ve Kampüs Müdürü Adem Bıçakçı bir araya geldi.

VALİ ÜNLÜ: DOĞA KOLEJİNE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM

Giresun Valisi Enver Ünlü, "Doğa Koleji öğrencileri, Sayın Yavuz Donat'ın köşe yazısından ilham alarak ilçemizde zarar gören kütüphaneler için kitap toplama hareketi başlattı. Bu hareketin öncüsü Yavuz Donat ve Doğa Kolejine teşekkürlerimi sunuyorum" diye ifade etti.

Dereli Kaymakamı Murat Atıcı ise, "Doğa Koleji öğrencilerinin, Dereli ilçemizde yaşanan sel felaketine karşı gösterdikleri hassasiyeti takdir ediyor ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

LÜLE: ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle de "Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, 29 Eylül 2020 tarihinde kaleme aldığı köşe yazısında, Giresun'da 3 lise, 1 yatılı okul kütüphanesinin; acil kitap desteğine ihtiyacı olduğunu ifade etti. Öğrencilerimiz, bu yazıdan ilham alarak sosyal sorumluluk projesi başlattılar. Kısa sürede tüm sınıf kademelerinde büyük bir azim ve özveriyle 15 bin adet kitap toplamayı başaran öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Ayrıca, öğrencilerimizde bu konuda bir farkındalık oluşturduğu için de Sayın Yavuz Donat'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

DOĞALILAR, GİRESUN, HATAY VE İZMİR İÇİN TEK YÜREK OLDU

t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri aracılığıyla, sayısı 100'e varan kampüsten, 10 binlerce duyarlı öğrenci ve ailenin desteğiyle; 600 ilkokul, bin 500 ortaokul ve bin 500 lise ders kitabı, 8 bin çocuk hikaye kitabı ve 3 bin adet roman bağışlanarak Giresun'a ulaştırılması sağlandı. Her kolide 100 kitap olmak üzere 150 koli kitap, kampüslerde toplanarak Giresun'daki öğrencilerle buluşmak üzere yola çıktı.

TEKİRDAĞ'A YARDIM İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Kasım ayında ise Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Anadolu Lisesine 3 bin adet kitap yardımı gerçekleştireceklerini söyleyen Ali Rıza Lüle, "Toplumların yaratıcılık, hayal gücü, okuduğunu anlama ve global düşünme becerilerini geliştiren kitap, yeni bir dünyanın kapılarını açar. Öyle ki eğitim ve refah seviyesi yüksek toplumlar, kitap okuma alışkanlığı gelişmiş toplumlar olarak adlandırılır. Bu bilinçle gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile eğitim ve iş dünyasına ilham kaynağı olan t-MBA Liderlik Akademisi öğrencilerimiz uzaktan eğitim sürecinde de farkındalık yaratmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

İZMİR DEPREM BÖLGESİNE YARDIM

İzmir'de gerçekleşen depremin üzüntüsünü yaşayan Doğa Koleji öğrencileri, deprem bölgesine yardım için harekete geçti. El broşürleri hazırlayarak saha çalışması yapan duyarlı öğrenciler, İzmir esnafının desteği ile dükkan camlarına duyuru afişleri yapıştırdı. Sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulunan öğrencilere kısa sürede destek yağdı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan, bölgede en çok ihtiyaç duyulan battaniye ve hijyen ürünlerinden oluşan yardım kolileri, deprem bölgesine doğru yola çıktı. Kampanya için ilk etapta 100 adet yardım kolisi gönderilirken, bölgenin ihtiyaçları belirlenerek yardımlara devam edileceği belirtildi.

HATAY'DA ZARAR GÖREN ORMANLARA NEFES OLDULAR

t-MBA liderlik Akademisi öğrencileri, Hatay'da meydana gelen yangında yok olan ormanlar için "Bir Fidan, Bir Nefes" projesini başlattı. Türkiye çapında yankı uyandıran projeyle öğrenciler, Hatay'da gerçekleşen yangına duyarsız kalmayarak yanan ormanların yeniden yeşillendirilmesi ve doğaya kazandırılması için 40 bin adet fidan bağışı hedefliyor.


- Giresun
Köşe yazısından ilham aldılar, 15 bin kitap topladılar
Köşe yazısından ilham aldılar, 15 bin kitap topladılar
Köşe yazısından ilham aldılar, 15 bin kitap topladılar
Köşe yazısından ilham aldılar, 15 bin kitap topladılar
Köşe yazısından ilham aldılar, 15 bin kitap topladılar
Köşe yazısından ilham aldılar, 15 bin kitap topladılar
Köşe yazısından ilham aldılar, 15 bin kitap topladılar
Köşe yazısından ilham aldılar, 15 bin kitap topladılar
Köşe yazısından ilham aldılar, 15 bin kitap topladılar
Köşe yazısından ilham aldılar, 15 bin kitap topladılar
Köşe yazısından ilham aldılar, 15 bin kitap topladılar

Doğa Koleji, Giresun, Dereli, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köşe yazısından ilham aldılar, 15 bin kitap topladılar - Son Dakika


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