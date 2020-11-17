Kösedağ ailesinin acı günü - Son Dakika

Kayseri Anadolu Haber gazetesi ortaklarından Rıza Kösedağ, Genel Yayın Yönetmeni Metin Kösedağ ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sena Kösedağ'ın babası Sabri Kösedağ toprağa verildi.
Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden Sabri Kösedağ (81) için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kösedağ'ın cenazesi kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Kösedağ'ın ailesi ve yakınları ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve gazeteciler katıldı.
- Kaynak: AA
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