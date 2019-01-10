Köseköy Kavşağı'nda Köprü Kirişleri Tamamlanıyor

D-100'deki araç trafiğini kesintisiz hale getirmek için projeler gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Köseköy'de tünel geçişli kavşak inşa ediyor. Uygulama projeleri devam eden kavşağın tünel bölümünün kazısı tamamlanırken, köprü kirişlerinin montajı bu hafta tamamlanıyor.

ULAŞIM AĞINA BÜYÜK KOLAYLIK

Büyükşehir Belediyesi'nin kesintisiz ulaşım için hayata geçirdiği Köseköy Kavşağı, bölgede önemli ulaşım kolaylıkları sağlayacak. Kartepe ilçe merkezine bağlantı sağlayan ve İstanbul- Ankara araç trafiğini taşıyan kavşak tamamlandığında, bölgedeki trafiği rahatlatacak. Battı-çıktı şeklinde yapılan kavşak, D-100'ün böldüğü Kartepe ilçesinde bir bütünlük oluşturacak. Işıkların ortadan kalmasıyla da araç yığılmalarının önüne geçilecek.

DAL-ÇIK KAVŞAKTA HUMMALI ÇALIŞMA

Köprünün orta ayak kolon imalatı biterken yol gövdesi beton ve fore kazık başlık kirişleri tamamlandı. Köprünün güneyindeki 500 metrelik kısmında da asfalt çalışmaları bitti. Proje kapsamında kuzeydeki kanalda taş duvar çalışmaları tamamlanırken duvarların üstüne yaya korkuluğu yapım işine başlayan ekipler işin yüzde 95'ini tamamladı.

YAN YOLLARDA ALT VE ÜST YAPI TAMAM

Güney ve kuzey yan yollarda alt yapı ve üst yapı çalışmaları da biten işler arasında yerini aldı. Dal-çık kavşağının yalıtım imalatlarının da startı verildi. Kolon ve başlık girişi imalatları tamamlanan dal-çık kavşağın, kenar perde betonları dökülmeye başlandı.

TÜNEL 2 ÇARPI 2 ŞERİT OLACAK

Köseköy Kavşağı TEM otoyolundan giriş-çıkış yapan ağır vasıta araçlarından kaynaklanan trafik yükünü de ortadan kaldıracak. Kavşakla birlikte araçlar transit geçiş yaparak trafiğin rahatlamasını sağlayacaklar. Kavşaktaki yan yollar Sabancı Kavşağı yan yollarına bağlanacak. Yan yollar dönüş şeritleriyle üç şerit olacak. Tünel içi ise 2 çarpı 2 şerit olarak yapılıyor.

BATTI -ÇIKTI

Proje kapsamında 110 metre kapalı tünel (dal-çık) 500 metre açık kısım yapılıyor. Proje anayolu bin 300 metre olarak düzenleniyor. Projede 2 bin 600 metre de kuzey güney yan yolları yapılıyor. Proje kapsamında 1 adet de yaya köprüsü inşa edilecek. Kavşak çalışmasında 35 bin sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanılacak.