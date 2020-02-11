Köseler, PTT şubesine kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köseler, PTT şubesine kavuştu - Son Dakika

Köseler, PTT şubesine kavuştu

6 saat önce

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in girişimleri sonrası imzalanan protokolün ardından Köseler Mahallesi PTT şubesi hizmete başladı.

Köseler, PTT şubesine kavuştu, System.String[]

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in girişimleri sonrası imzalanan protokolün ardından Köseler Mahallesi PTT şubesi hizmete başladı.


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, vatandaşların PTT hizmetlerinden yerinde faydalanmaları için başlattığı 'her mahalleye PTT ofisi' açılması çalışması meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Şayir, Diliskelesi ve Tavşancıl'da açılan PTT hizmet şubelerinin ardından önceki gün de Köseler Mahallesi'nde de PTT hizmet Şubesinin hizmete açıldığını duyurdu. Vatandaşların daha kolay ve daha hızlı hizmet almalarını sağlayacak şubeden ilçenin kuzeyinde kalan Tepecik, Köseler, Demirciler ve Çerkeşli Mahallesindeki vatandaşlar faydalanabilecek. - KOCAELİ

Hamza Şayir, Dilovası, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
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