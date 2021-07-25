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Köselerli Yörükleri şölende buluştu - Son Dakika

Köselerli Yörükleri şölende buluştu

25.07.2021 17:15

Köselerli Yörükleri şölende buluştu Toros Dağları'nın zirvesindeki Sarıpınar Yaylası'ndaki şölende Yörükler davul zurna eşliğinde halay çekerek gönüllerince bir gün geçirdi Mersin'in Erdemli ilçesinde Köselerli Yörükleri tarafından '4. Geneneksel Yörük Şöleni' gerçekleştirildi.

Köselerli Yörükleri şölende buluştu

Toros Dağları'nın zirvesindeki Sarıpınar Yaylası'ndaki şölende Yörükler davul zurna eşliğinde halay çekerek gönüllerince bir gün geçirdi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde Köselerli Yörükleri tarafından '4. Geneneksel Yörük Şöleni' gerçekleştirildi. Toros Dağları'nın zirvesinde Karaman yolu üzerinde Sarıpınar Yaylası'ndaki şölende Yörükler davul zurna eşliğinde halay çekerek gönüllerince bir gün geçirdi. Geleneksel hale getirilen şölende Yörükler tanışmayı ve kaynaşmayı amaçlıyor.

Erdemli Köselerli Mahallesi Muhtarı Kemal Çevik, " Aydın'dan aslımızın türeyip Mut'tan, Çukurova'ya yayılan Köselerli Yörükleri'nin birleşip tanışma açısından orta nokta olan Erdemli'nin Sarıpınar Yaylası'nda her yıl tanışma kaynaşma etkinliği düzenlemekteyiz. Bu etkinlik ise giderek büyümekte ve bizde sevinçle yapmaktayız. Geçmiş kültürlerimizi geleceği taşımaktır en büyük amacımız" dedi.

Elmas Çevik ise "Erdemli Köselerli Yörükleri'ndeniz. 74 yaşındayım ben. Keçi ile koyun ile uğraşıyorum, çocuk yaşımdan beri. Bu şenlikleri de çok güzel buluyoruz" diye konuştu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise Erdemli'nin bir sahil yüzünün yanında bir de Toros Dağları kısmının bulunduğunu belirterek, Yörüklerin ekonomik hayata büyük katkısının olduğunu söyledi. Tollu, "2 bin 2 bin 500 rakımda insanlarımız ciddi bir üretim yapıyor. Erdemli küçükbaş hayvan üretimi bakımından Mersin'in en büyük potansiyeline sahip bir konumda. Ciddi bir üretimimiz söz konusu. Bu da hem ailelerin bütçesine katkı sunuyor, hem de ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sunuyor" dedi.

Toprakkale Yörük Türkmen Derneği Başkanı Kemal Karalar ise, geçmişi olmayanın geleceğinin olmayacağını belirterek, Yörük Türkmen derneklerinin bugün Kuva-i Milliye ruhu ile çalıştığını kaydetti.

Şölene MHP Mersin Milletvekilleri Olcay Kılavuz, Baki Şimşek, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz ile siyasi partiler ile dernek temsilcileri, Yörük Türkmen aileleri katıldı.

Köselerli Yörükleri şölende buluştu
Köselerli Yörükleri şölende buluştu
Köselerli Yörükleri şölende buluştu
Köselerli Yörükleri şölende buluştu

Toros Dağları, Sarıpınar, Yörükler, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Köselerli Yörükleri şölende buluştu - Son Dakika


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