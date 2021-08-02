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KOSGEB, afetten etkilenen bölgeler için acil destek kredisi programı başlattı - Son Dakika

KOSGEB, afetten etkilenen bölgeler için acil destek kredisi programı başlattı

02.08.2021 13:42
KOSGEB, afetten etkilenen bölgeler için acil destek kredisi programı başlattı, System.String[]

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, "Afetten etkilenen bölgeler için 100 ve 250 bin lira limitli olmak üzere sıfır faizli destek kredisi veriyoruz.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, "Afetten etkilenen bölgeler için 100 ve 250 bin lira limitli olmak üzere sıfır faizli destek kredisi veriyoruz." dedi.

Kurt, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Rize'de ilk olarak Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

Bir süre Vali Çeber ile görüşen Kurt, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 gün öncesine kadar Rize ve Artvin'de sel afeti yaşandığını hatırlattı.

Selden hemen sonra devletin müdahale ettiğini belirten Kurt, afetin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanların bölgeye gelerek incelemelerde bulunduğunu anımsattı.

Kurt, KOSGEB olarak kendi üzerlerine düşeni yapacaklarını vurgulayarak, "İşletmelerin zararlarını en azından bir nebze de olsa hafifletmek için bir kredi açıkladık. Mağdur olan işletmelerimizi hem ziyaret etmek ve nasıl uygulayacaklarını anlatmak için buradayız." diye konuştu.

Maalesef son günlerde afetler yaşandığını dile getiren Kurt, şunları söyledi:

"Bir taraftan sel olurken diğer taraftan hepimizin canını yakan yangın afetimiz var. Akdeniz bölgesinde Hatay, Mersin, Antalya, Muğla ve Adana'da yaygın bir şekilde afet yaşanmakta. Bir taraftan selin zararlarını tazmin açısından hükümetimiz çalışırken biz de işletmelerin ayağa kalkması için KOSGEB olarak bir kredi paketi açıkladık. Afetten etkilenen bölgeler için 100 ve 250 bin lira limitli olmak üzere sıfır faizli destek kredisi veriyoruz. Bir yıl ödemesiz olacak. Bir yılın sonunda 24 ay bir ödeme süresi olacak. İşletmelerimiz bu krediden faydalanacak. İşletmelerinin zararlarını gidermek ve hızlı bir şekilde işlerini sağlamaları istiyoruz. Aynı şekilde yangından zarar gören işletmelerimiz aynı paketten faydalanıyor olabilecekler. Başvurular KOSGEB ve e-devlet üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilir. Evrak veya fiziki anlamda bir şey istemiyoruz. Bütün işlemleri evraksız bir şekilde takip ediyoruz. Zarar gören işletmeler KOSGEB'in bu kredisinden faydalanabilirler. Afetten etkilenen bölgelere yönelik acil destek kredisini başlatıyoruz. "

Kurt, daha sonra beraberindekilerle Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Murat Artan ile Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy'u da ziyaret etti.

KOSGEB, afetten etkilenen bölgeler için acil destek kredisi programı başlattı
KOSGEB, afetten etkilenen bölgeler için acil destek kredisi programı başlattı
KOSGEB, afetten etkilenen bölgeler için acil destek kredisi programı başlattı
KOSGEB, afetten etkilenen bölgeler için acil destek kredisi programı başlattı

Hasan Basri Kurt, Kredi, Rize, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOSGEB, afetten etkilenen bölgeler için acil destek kredisi programı başlattı - Son Dakika


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