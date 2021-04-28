KOSGEB bilgilendirme toplantısı yapıldı
28.04.2021 16:17
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, KOSGEB Kobigel destek programının anlatıldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, KOSGEB Kobigel destek programının anlatıldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kdz. Ereğli TSO ve KOSGEB Zonguldak Müdürlüğü işbirliğinde KOSGEB Kobigel sanayide dijitalleşme temalı proje teklif çağrılarının anlatıldığı bilgilendirme toplantısı zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Kdz. Ereğli TSO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda KOSGEB Zonguldak Müdürlüğü Uzmanı Soner Kaynar ve KOSGEB Kdz. Ereğli Temsilcisi Kubilay Arslangörür tarafından bilgiler verildi. Toplantıya katılan üyeler için oldukça önemli bilgilerin slayt olarak aktarılmasının ardından toplantı sona erdi. - ZONGULDAK
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