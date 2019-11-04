KOSGEB'den Girişimcilere Çağrı

HAKKARİ (İHA) – KOSGEB'in girişimcilik destek programından yararlanan ve bundan sonra başvurmayı düşünen girişimcilere 50 bin TL'ye kadar yeni bir kredi imkanı sunduğu belirtildi.



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcileri desteklemeye devam ediyor. KOSGEB Hakkari İl Müdürü Cihat Gür, KOBİ'lerin rekabet güçlerini arttırmak amacıyla, işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarından uygun kredi alabilmeleri için yeni bir destek programı başlatıldığını belirtti.



Bankalardan alınacak kredinin faiz veya kar payı masraflarının önemli bir kısmının KOSGEB tarafından sağlanacağını anlatan Gür, KOBİ Finansman Destek Programından yararlanmak için gerekli şartları ise şu şekilde açıkladı:



"KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programından yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmeler. Girişimci işletmeler için herhangi bir sektör, yıl veya destek kısma bulunmamaktadır. KOSGEB desteğiyle işini kurmuş ve faal olan işletme, KOBİ Finansman Destek Programından yararlanabilir. Girişimci işletmelere 50 bin TL finansman desteği sağlanmaktadır. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70 bin TL olarak uygulanır. Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletmeye 500 bin TL'ye kadar finansman desteği sağlanmaktadır. Faiz/kar payı oranlarında 10 puan KOSGEB tarafından karşılanmaktadır. KOBİ Finansman Destek Programına katılan bankalardan ve program kapsamında kredi kullanılabilir. Kullanılan kredinin, bankanın kendi uyguladığı kredilerden biri olmaması gerekir. Program kapsamında kredi başvuruları doğrudan programda yer alan bankalara yapılır." - HAKKARİ