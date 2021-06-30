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KOSGEB'den KOBİ'lere destek - Son Dakika

KOSGEB'den KOBİ'lere destek

30.06.2021 14:26
KOSGEB'den KOBİ'lere destek, System.String[]

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Kovid-19 salgınından etkilenen imalat ve bilimsel AR-GE sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel AR-GE sektörlerindeki yenilikçi genç işletmelere KOSGEB...

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Kovid-19 salgınından etkilenen imalat ve bilimsel AR-GE sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel AR-GE sektörlerindeki yenilikçi genç işletmelere KOSGEB tarafından "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" 2. etap çağrısına çıkıldığını duyurdu.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB tarafından çağrıya çıkılan, "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" hakkında bilgi verdi. Başkan Murzioğlu, çağrıya çıkılan destek programının, Kovid-19 salgınından etkilenen imalat ve bilimsel AR-GE sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel AR-GE sektörlerindeki yenilikçi genç işletmeleri kapsadığını söyledi. Kriterlerin, önceki çağrıya göre daha hafiflediğini ve dolayısıyla daha fazla imalatçının programdan faydalanabileceğini belirten Murzioğlu, son başvuru tarihinin 9 Temmuz 2021 olduğunu ve ilk başvuru döneminde reddedilen işletmelerin ise, yeni başvuru kriterlerini sağlamak kaydı ile başvuru yapabileceğini söyledi.

Başvuru kriterleri

Başvuru kriterleri hakkında da bilgi veren Murzioğlu, "Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler 'www.kosgeb.gov.tr' adresindeki 'e-hizmetler' menüsünden 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu' alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. KOSGEB veritabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır. Ödemeler 2021 Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan şekilde üç taksitle yapılacaktır. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan işletmenin aktif olduğu ve istihdamını 2020 Mart ayındaki seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecektir" dedi.

Faizsiz geri ödemeli

Destek programının iki bileşenden oluşacağını söyleyen Murzioğlu, "Birinci bileşende; imalat ve bilimsel AR-GE sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelere 'faizsiz geri ödemeli destek' verilecektir. Başvuru yapacak işletmelerin 2019 yılındaki net satış hasılatının en az 75 bin TL olması, 2020 yılı net satış hasılatının 2019 yılına göre artmamış olması gerekmektedir. İkinci bileşende ise, 2017 ve sonrasında kurulan ve imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel AR-GE sektörlerinde faaliyet gösteren yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelere faizsiz geri ödemeli destek verilecektir. Başvuru yapacak işletmelerin KOSGEB web sayfasında belirtilen 'yenilikçi genç MKİ' kriterlerinden birini taşıyor olması gerekmektedir. Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki işletmeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının Kovid-19 salgını kapsamında 2020'de ilan ettikleri 'İşe Devam Kredisi'nden Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 250 bin TL ve üstünde kredi alan işletmeler başvuruda bulunamayacaktır. İşletmeler, başvuru formunu doldururken borçlarını tecil ya da taksitlendireceklerini beyan ederek başvuru yapabilecektir. Bu işletmelerin destek ödemesi alabilmesi için borçlarını kapatmış veya tecil ya da taksitlendirmiş olması gerekecektir. Geri ödemeli destek için işletmelerden teminat alınmayacaktır. İşletmelere verilecek geri ödemeli desteğin üst limiti ölçeğe göre sırasıyla; mikro işletmeler için aylık 10 bin TL olmak üzere üç ay karşılığında toplam 30 bin TL, küçük işletmeler için aylık 25 bin TL olmak üzere üç ay karşılığında toplam 75 bin TL'dir. Kullanılan destek mikro ve küçük işletmeler tarafından üç yılı ödemesiz dönemi takip eden 4'er aylık dönemlerde 6 eşit taksitte toplam 5 yıl vadede geri ödenecektir. Şartlara uyan işletmelerimiz 'www.kosgeb.gov.tr' adresindeki Program Bilgilendirme Sayfasından ve KOSGEB İl Müdürlüğümüzden detaylı bilgiye ulaşabilirler" diye konuştu. - SAMSUN

KOSGEB'den KOBİ'lere destek

Salih Zeki Murzioğlu, Araştırma Geliştirme, Türk Lirası, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KOSGEB'den KOBİ'lere destek - Son Dakika Ekonomi


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