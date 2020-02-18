KOSGEB'den KOBİ'lerin yurt dışı gezilerine destek - Son Dakika
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KOSGEB'den KOBİ'lerin yurt dışı gezilerine destek

6 saat önce

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) Başkanı Rahmi Kula, yurt dışı limitlerin artırılması ve bürokrasiyi oluşturan belgelerin azaltılmasının KOBİ'lerin desteklerden daha fazla yararlanmasına imkan sağlayacağını bildirdi.

KOSGEB'den KOBİ'lerin yurt dışı gezilerine destek, System.String[]

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) Başkanı Rahmi Kula, yurt dışı limitlerin artırılması ve bürokrasiyi oluşturan belgelerin azaltılmasının KOBİ'lerin desteklerden daha fazla yararlanmasına imkan sağlayacağını bildirdi.

Kula, yazılı açıklamasında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekli yurt dışı iş gezilerinin özellikle KOBİ'lere önemli katkılar sağladığını belirtti.

Çalışmalar sonucu KOSGEB tarafından 2 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere bazı iyileştirmeler yapıldığını kaydeden Kula, şu ifadeleri kullandı:

" Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtasıyla Asya Pasifik ülkeleri için destek 5 bin liradan 10 bin liraya, Çin Halk Cumhuriyeti dahil diğer ülkeler için 3 bin liradan 5 bine çıkarılmıştır.

Ayrıca başvuru esnasında talep edilen, iş yükünü artıran ve bürokrasi oluşturan belgeler azaltılarak başvurular kolaylaştırılmıştır. KOBİ'lerimizin yurt dışı pazarlara erişimini kolaylaştıran KOSGEB'in yurt dışı iş gezisi desteğinde yapılan iyileştirmelerin işletmelerimiz için faydalı olmasını ve 2020 yılında bu destekten daha fazla üyemizin yararlanmasını dilerim."

Balıkesir, Kula, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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