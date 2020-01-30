KOSGEB'den kobilerine 100 bin TL faizsiz destek kredisi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KOSGEB'den kobilerine 100 bin TL faizsiz destek kredisi - Son Dakika Ekonomi

KOSGEB'den kobilerine 100 bin TL faizsiz destek kredisi

6 saat önce

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve talimatı üzerine depremde zarar kobilere 100 bin liraya kadar acil destek kredisi programını yürürlüğe koyduklarını kaydetti.

KOSGEB'den kobilerine 100 bin TL faizsiz destek kredisi, System.String[]

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve talimatı üzerine depremde zarar kobilere 100 bin liraya kadar acil destek kredisi programını yürürlüğe koyduklarını kaydetti.


Malatya Ticaret Sanayi Odasını (MTSO) ziyaret eden KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Kobilere destek programıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uzkurt, "Depremin yaralarını sarmal için KOSGEB olarak bize düşen ne varsa bunun hazırlıklarını yaptık. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ve bize talimatları doğrultusunda deprem zarar gören Kobilerimize 100 bin kredi programı uygulayacağız. Bu kredi tamamen faizsiz olacak, bu kredinin faizini biz KOSGEB olarak biz ödeyeceğiz. Bu krediyi kullandıktan sonra Kobilerimiz bir yıl boyunca hiçbir ödeme yapmayacaklar. Ondan sonraki dönemde de 3'er aylık vadelerde taksitlerini 24 ay içerisinde ödeyecek. Teminatı da kredi garanti fonuyla sağlayacağız. Daha sonra açıklayacağımız bankaların Elazığ ve Malatya'daki şubelerine giderek bu destek programından yararlanabilecekler" diye konuştu.


Başvuru sırasında herhangi bir evrak belge istemediklerini de ifade eden Uzkurt, "Üyelerimiz doğrudan bankla şubelerine giderek, depremde zarar gördüğünü beyan edecek KOSGEB kredisi kullanmak istediklerini söyleyecek bankalar da valilik tarafında kendilerine veren listede zarar gören liste isimleri var ise kredi kullanımı gerçekleşecek. Kredi kullanırken teminat sıkıntısı çeken kobilerimizin de bu sorunu aşmak içinde kredi garanti fonu ile bir protokol imzaladık orada da teminat bulmalarını yolunu açmış olacağız" dedi.


Uzkurt, ayrıca Elazığ ve Malatya'da depremde zarar gören veya görmeyen bütün kobilerin borçlarını 2021 yılına kadar ertelediklerini de sözlerine ekledi.


Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, "KOSGEB'in önemini Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak biliyoruz. Hem kobilerin gelişmesinde hemde işletmelerimizin teknoloji yatırım yapmasında KOSGEB'i her zaman yanımızda gördüğümüz bir kurum. Malatya ve Elazığ ' da deprem hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Cevahir Uzkurt, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
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