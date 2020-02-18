KOSGEB'den şirketlere yurt dışı gezi desteği artırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOSGEB'den şirketlere yurt dışı gezi desteği artırıldı - Son Dakika

KOSGEB'den şirketlere yurt dışı gezi desteği artırıldı

7 saat önce

Balıkesir Ticaret Odası 2019 yılında yurt dışı gezilerine çıkışta verdiği destek artırıldığına dair bir açıklama yayınladı.

KOSGEB'den şirketlere yurt dışı gezi desteği artırıldı, System.String[]

Balıkesir Ticaret Odası 2019 yılında yurt dışı gezilerine çıkışta verdiği destek artırıldığına dair bir açıklama yayınladı.


Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula imzası ile yayımlanan açıklamada, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB arasında 2019 yılında gerçekleştirilen işbirliği sonucunda oda ve borsaların, KOBİ'erin katılımı ile düzenledikleri KOSGEB destekli yurt dışı iş gezisi başvurularının TOBB'a yapıldığı, ardından KOSGEB tarafından onaylandığı belirtilerek, "Başvuru noktasının TOBB'a alınması, oda ve borsalarımız tarafından düzenlenen yurt dışı fuar sayısını arttırmıştır. Bu süreçte uygulamanın yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi konusunda TOBB ile oda ve borsalarımız arsında birçok toplantı gerçekleştirilmiş ve öneriler alınmıştır. Bu toplantılarda gündeme gelen konular da birçok platformda dile getirilerek ilgililere iletilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde KOSGEB tarafından İşletme Geliştirme Destek Programı Uygulama Esaslarının Yurt Dışı İş Gezisi Desteği başlığında 02.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı iyileştirmeler yapılmıştır. Buna göre;


Destek Limitlerinde Artış: Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik ülkeleri için destek 5 bin TL'den 10 bin TL'ye, Çin Halk Cumhuriyeti dahil diğer ülkeler için 3 bin TL'den 5 bin TL'ye çıkarılmıştır.


Kolay Başvuru: Başvuru esnasında talep edilen, iş yükünü artıran ve bürokrasi oluşturan belgeler azaltılarak başvurular kolaylaştırılmıştır.


Fuar Kapsamının Genişletilmesi: Destek kapsamına Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarların yanı sıra Prestijli Fuarlar Listesi de dahil edilmiştir.


KOBİ'lerimizin yurt dışı pazarlara erişimini kolaylaştıran KOSGEB yurt dışı iş gezisi desteğinde yapılan iyileştirmelerin işletmelerimiz için faydalı olmasını ve 2020 yılında bu destekten daha fazla üyemizin yararlanmasını dilerim" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:17 Kaynak: İHA
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