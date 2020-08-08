KOSGEB desteğiyle iş kuran 3 kardeş şimdi ihracat yapıyor - Son Dakika

KOSGEB desteğiyle iş kuran 3 kardeş şimdi ihracat yapıyor

KOSGEB desteğiyle iş kuran 3 kardeş şimdi ihracat yapıyor Bingöl'de 8 yıl önce KOSGEB desteği alarak 72 metrekarelik bir alanda iş kuran 3 kardeş, şimdi 22 kişi istihdam ederek Almanya'ya mobilya ihraç ediyor.

KOSGEB desteğiyle iş kuran 3 kardeş şimdi ihracat yapıyor

BİNGÖL - Bingöl'de 8 yıl önce KOSGEB desteği alarak 72 metrekarelik bir alanda iş kuran 3 kardeş, şimdi 22 kişi istihdam ederek Almanya'ya mobilya ihraç ediyor.

Ali Rıza, Mehmet ve Faruk Başaran kardeşler, 8 yıl önce KOSGEB desteği alarak 72 metrekarelik bir mobilya dükkanı açtı. İlk olarak sadece çevrelerine mobilya yapıp satan kardeşler, daha sonra Fırat Kalkınma Ajansı'ndan destek alarak seri üretim makineleriyle işini büyütmeye başladı. 3 kardeş olarak başladıkları işte şimdi 22 kişi istihdam eden Başaran kardeşler, 2018 yılında kurulan İŞGEM'de kiracı oldu. Burada üretime devam eden kardeşler Ocak ayı itibari ile de Almanya'ya mobilya ihraç etmeye başladı.

22 kişiyle aile gibi bir ortamda çalıştıklarını dile getiren kardeşlerden Mehmet Başaran, "Biz 2012 yılında 3 kardeş KOSGEB desteği ile firmamızı kurduk, 72 metrekarelik bir alanda üretime başladık. 2013 yılının ikinci yarısında ise Fırat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle seri üretim makineleri aldık. O yıldan itibaren iş hacmimizi daha arttırarak büyümeye başladık. 2018 yılında İŞGEM'in de desteğiyle buradaki büyük alana taşındık. Şuan 22 arkadaşımızı istihdam etmekteyiz. Daha önce 3 kardeş çıktığımız bu yolda şuan 25 kişiyiz, aile gibi çalışıyoruz burada" dedi.

Ocak ayından itibaren Almanya'ya mobilya ihraç ettiklerini belirten Başaran, "Her geçen yıl çalışmalarımıza bir yenisini ekleyerek daha da büyümeye çalışıyoruz. Bu yılbaşı itibariyle de Almanya'ya ihracat yapmaya başladık. Almanya Berlin'de bir showroom kurduk. Pandemi süreci olmasına rağmen en başta bir ara verdik ama ondan sonra hiç durmadan devam ettik. Yine pandemi sürecinde Almanya'ya iki defa sevkiyat gerçekleştirdik. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde yeni bir sevkiyatımız daha olacak. Bundan sonra Bingöl'den Almanya'ya mobilya ihracat etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ankara'dan 3 kardeşin iş teklifini alarak Bingöl'e çalışmaya gelen usta başı Mehmet Canlı, "Mehmet Bey İŞGEM'in desteğiyle işi büyütmeye karar vermişti ve hamdolsun 22 kişiyle burada çalışıyoruz. hepimiz burada kardeş gibiyiz. Ben bu kadar büyük bir işyeri olacağını tahmin etmiyordum ve ön yargılarım kırıldı geldiğim zaman. Bingöl güzel bir ve iş potansiyeli de var. Avrupa'ya şuan ihracat yapıyoruz, potansiyel de çok fazla. Burada mutluyum" diye konuştu.

KOSGEB desteğiyle iş kuran 3 kardeş şimdi ihracat yapıyor

Almanya, İhracat, Bingöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 11:40

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KOSGEB desteğiyle iş kuran 3 kardeş şimdi ihracat yapıyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi Çete üyeleri, "Maske takın" diye uyarıda bulunan dükkan sahibini beyzbol sopasıyla dövdüler Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un menajeriyle görüştü: Bize teklif getirme Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri'yi kovdu Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak 5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı Çocuğun babasıyla nikahsız olduğu ortaya çıkan Tülin Şahin'den ilk açıklama geldi Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada         
14:13
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı         
13:52
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım         
13:52
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı         
13:33
Çukur'un sinema filminin çekimleri 3 gerekçeden dolayı ertelendi Çukur'un sinema filminin çekimleri 3 gerekçeden dolayı ertelendi         
13:21
Fraport TAV Antalyaspor, milli futbolcu Nuri Şahin ile temasa geçti Fraport TAV Antalyaspor, milli futbolcu Nuri Şahin ile temasa geçti         
13:09
Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü         
13:00
Hasan Ali Kaldırım, 8 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldı Hasan Ali Kaldırım, 8 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldı         
12:59
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım         
12:46
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti         
12:37
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı         
12:26
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü         
12:16
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır         
12:02
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş         
11:56
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar         
11:38
"Sende şeref olsa istifa ederdin" sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber         
11:38
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok         
11:32
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı         
10:53
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı 'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı         
10:45
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz         
10:33
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı         
09:57
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı         
09:54
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı         
09:51
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı         
09:25
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt         
08:01
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı         
04:57
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi         
22:50
Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı         
22:01
Merve Boluğur taşın üzerine çıktı, kendisine övgüler dizdi Merve Boluğur taşın üzerine çıktı, kendisine övgüler dizdi         
21:52
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı         
21:02
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor         
19:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2020 18:13:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOSGEB desteğiyle iş kuran 3 kardeş şimdi ihracat yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei