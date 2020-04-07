KOSGEB desteğiyle iş yeri sahibi olan çiftten sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimi - Son Dakika

Siperlikli maske üretiminden görüntüler

Mine Ekşi Koç ile röportaj

Detaylar - KOSGEB desteğiyle iş yeri sahibi olan çiftten sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde KOSGEB desteğiyle hediyelik eşya dükkanı açan çift, koronavirüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının kullanması için siperlikli maske üretiyor.

Mine ve Murat Koç çifti, kendi imkanlarıyla siperlikli maske üreterek, fedakarca çalışan sağlık personeline destek olmak istiyor.

Mine Koç, zor zamanlarında devletin KOSGEB hibe destek kredisiyle iş yeri sahibi olduklarını, ülkenin bu zor sürecinde sıranın kendilerinde olduğunu söyledi.

Siperlikli maskeleri Sakarya'da hastanelere dağıtmak istediklerini aktaran Koç, "Şu ana kadar 150 siperlikli maskeyi sağlık çalışanlarımıza gönderdik. Sabah akşam eşimle çalışarak üretime ara vermeden devam ediyoruz." dedi.