KOSGEB desteğiyle kurduğu imalathanesinde "mor yufka" üretmeye başladı - Son Dakika

KOSGEB desteğiyle kurduğu imalathanesinde "mor yufka" üretmeye başladı

Edirne'de yaşayan ev hanımı Ebru Sakin (39), KOSGEB desteğiyle yufka imalathanesinde, Prof. Dr. İhsan Kara tarafından geliştirilen "mor misk" ürününü kullanarak "mor yufka" üretmeye başladı.

Edirne'de yaşayan ev hanımı Ebru Sakin (39), KOSGEB desteğiyle yufka imalathanesinde, Prof. Dr. İhsan Kara tarafından geliştirilen "mor misk" ürününü kullanarak "mor yufka" üretmeye başladı.

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Devlet desteğiyle kurduğu iş yerinde 3 kişiyi istihdam eden Sakin, tüketicilere sağlıklı ve değişik ürün sunmak amacıyla mor yufka üretmeye başladığını söyledi.

Sakin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "mor miks" maddesi kullanılarak mor ekmek ve mor simit yapıldığını ifade ederek, yaptıkları denemeler sonucunda mor yufka üretmeyi başardıklarını ifade etti.

"Mor misk"in böğürtlen, vişne, nar ve yaban mersini sebze ve meyvelerin pigmentlerinden elde edilen bir bileşen olduğunu dile getiren Sakin, "mor miks" kullanılarak yapılan ürünlerin sağlıklı olduğunu savundu.

Mor yufkadan mor börek ve mor gözleme gibi el yapımı yiyeceklerini yapılabildiğini dile getiren Sakin, "Mor ekmek ve mor simide olan ilgiden sonra mor yufka üretmeye başladık. Tüketicilere sağlıklı ürünler sunmaya çalışıyoruz. Güzel bir ilgi de var. Bilmeyen müşteriler ilk gördüklerinde şaşırıyorlar, nasıl mor olur diye, ancak denedikten sonra farkı anlıyorlar." diye konuştu.

Müşterilerden Ogün Öznarçiçeği de "mor miks" kullanılarak yapılan ürünlerin sağlık açısından faydalarını bildiğinden dolayı mor yufka aldıklarını söyledi.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOSGEB desteğiyle kurduğu imalathanesinde 'mor yufka' üretmeye başladı - Son Dakika

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