KOSGEB desteğiyle kurulan fabrikada üretilen ayakkabılar Avrupa'ya ihraç ediliyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan fabrikada üretilen ayakkabıların yüzde 80'i Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Dede mesleği ayakkabıcılığı Adana'daki fabrikalarında babasıyla yürüten 29 yaşındaki Hakan Sayiner, 2016 yılında yeni bir ayakkabı üretim tesisi kurmak için çalışma başlattı.

Aradan geçen 5 yılda gerekli alt yapıyı oluşturan Sayiner, Niğde OSB'de KOSGEB'den aldığı destekle, yaklaşık 8 bin 500 metrekare alanda entegre bir tesis kurdu.

Mart ayında imalata başlanan fabrikada üretilen ayakkabılar, Avrupa ülkelerine satılıyor.

Hakan Sayiner, AA muhabirine, vulkanize ayakkabı üretimi yaptıklarını söyledi.

Bu tarz ayakkabıların Türkiye, Avrupa ve Rusya'da üretiminin yaygın olmadığını dile getiren Sayiner, "Vulkanize tarzı ayakkabılar dünyada satılıyor ancak sadece Çin ve bazı Uzak Doğu ülkelerinde imal ediliyor. Vulkanize tarzı ayakkabı üreterek, Avrupa'ya daha yakın olduğumuz için cazip hale geldik ve Çin'e rakip olduk. Günlük üretim kapasitemiz 10 bin çift. Sene sonuna kadar yaklaşık 3 milyon çift ayakkabı üretmeyi planlıyoruz. Hedefimiz, yıllık 10 milyon çift ayakkabı üretmek." diye konuştu.

Sayiner, fabrikanın entegre bir tesis olduğunu, ham maddeyi dışarıdan alıp, alt kauçuk tabanı dahil her şeyi kendilerinin yaptığını vurguladı.

800 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor

Fabrikada yeni açıldığı için 55 kişiye iş imkanı sağladıklarını belirten Sayiner, şunları kaydetti:

"İlk olarak hedeflediğimiz istihdam sayısı 110. İstihdam sayımızı, sene sonunda 400'e, tam kapasitede ise 800 kişiye çıkarmayı planlıyoruz. Ürettiğimiz ayakkabıların yaklaşık yüzde 80'ini Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Hedefimize ulaştığımız zaman ürettiğimiz milyon çift ve üzeri ayakkabıların ülkeye ciddi bir döviz sağlayacağını düşünüyoruz. Üretim tesisini kurarak, ilk adımı atmış olduk. Bölgede olmayan bir ayakkabıyı üreterek Çin'e rakip olduk. Biz ilk adımı attık, umuyoruz bu tarz üretimler daha da fazlalaşarak yeni atılımların önünün açılmasına vesile olur. Genelde Almanya, Polonya, Avusturya gibi Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz."