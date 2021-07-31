GAZİANTEP - KOSGEB desteğiyle patron olan kadın girişimci, hemcinslerinin ufkunu açıyor - Son Dakika

Gaziantep'te yaşayan 49 yaşındaki Sibel Coşkun, 5 yıl önce KOSGEB desteğiyle açtığı sanat tasarım merkezinde hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de iş hayatına atılmak isteyen kadınların ufkunu açmak için gönüllü eğitmenlik yapıyor.

Çocuklarını büyütürken hobi amaçlı ahşap, seramik, cam boyama kurslarına giden Coşkun, hobisini mesleğe dönüştürdü. Yaklaşık 15 yılın ardından çalışma hayatına atılan Coşkun, kentteki sanat kurslarında eğitmenlik yapmaya başladı.

5 yıl süren eğitmenlik hayatının ardından eşi ve iki çocuğunun desteğiyle kendi iş yerini açmak için kolları sıvayan Sibel Coşkun, KOSGEB desteğiyle hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Coşkun, AA muhabirine, gerekli tecrübeleri edindikten sonra KOSGEB desteğiyle kendi iş yerini açtığını söyledi.

Hayallerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Coşkun, daha rahat çalıştığını ve özgür olduğunu belirtti.

Coşkun, aile bütçesine katkı sunmanın yanı sıra kendisi gibi hayal kuran kadınlara tecrübelerini aktarmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

İş yerinde ahşap, seramik, polyester, cam ve kumaş boyama yaptıklarını anlatan Coşkun, "Aynı zamanda eski ürünleri yeniliyoruz. Pandemi dönemi bir yandan çok iyi oldu. Evlerindeki ürünleri yenilediler, ailecek boyama yaparak keyifli zaman geçirdiler." dedi.

"İnsan istedikten sonra her şeyi başarır"

İş yerinde ücretsiz eğitimler verdiğini belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Buraya gelen, öğrenmek isteyen herkese eğitim veriyorum. Eğitimler sayesinde para kazananlar oldu. Çoğunluk bu işi meslek haline getirdi. 100 kişi artık malzemeleri boyayıp, satıyor. Ailelerine katkıda bulunup, öz güvenlerini kazandılar. Sadece burada değil şehir dışındakilere de destek veriyorum. 15 yıl ev hanımlığı yaptım. 10 yıldır çalışıyorum. Çocuklar büyüdükten sonra çalışmak istedim. Bir süre farklı kurumlarda çalıştım. Sonra KOSGEB'den aldığım destekle kendi iş yerimi açtım. Eşim ve çocuklarımın çok büyük manevi desteği oldu. Bütün kadınların da benim gibi bir şeyler başarabilmesini istiyorum. Hiçbir şey için geç olmadığını düşünüyorum. İnsan istedikten sonra her şeyi başarır."

Eşine de istihdam sağladı

Coşkun'un eşi Feridun Coşkun ise 30 yıldır konfeksiyonculuk işiyle uğraştığını, eşine destek verirken sanata ilgi duymaya başladığını anlattı.

Eşinin kendi iş yeri açma hayali olduğunu aktaran Coşkun, şöyle devam etti:

"Arada sırada destek olurum derken ben de bu süreçte epey şey öğrendim. Kendisi olmadığında insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. 5 yıl içerisinde büyük yol katetti. Sibel hanımın desteğiyle birçok kadın da girişimci oldu. Boyama yapıp satıyorlar. Dekoratif ürünler yapıyorlar. Ücretsiz atölye çalışmaları yapıyoruz. Herkes birbirine öğretiyor. Paylaşım arttı. Kadınların kabul gününe gelir gibi gelip, boyama yapıyorlar. Neşeli bir ortam oluştu. Evlerinin ihtiyaçlarını karşılıyorlar, stres atıyorlar. Ekstra para kazanma durumu oluştu. Biz de insanlara vesile olduk. Bu da bizi mutlu ediyor."