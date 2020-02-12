KOSGEB desteğiyle seramik atölyesi açan çiftin tasarımları birçok şehirden alıcı buluyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat KOSGEB desteğiyle seramik atölyesi açan çiftin tasarımları birçok şehirden alıcı buluyor - Son Dakika

KOSGEB desteğiyle seramik atölyesi açan çiftin tasarımları birçok şehirden alıcı buluyor

7 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Eser ve Selin Akçay Özden çifti, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinden (KOSGEB) aldıkları destekle açtıkları seramik atölyesinde yaptıkları ürünleri ülkenin her yerine göndererek geçimini sağlıyor.

KOSGEB desteğiyle seramik atölyesi açan çiftin tasarımları birçok şehirden alıcı buluyor, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Eser ve Selin Akçay Özden çifti, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinden (KOSGEB) aldıkları destekle açtıkları seramik atölyesinde yaptıkları ürünleri ülkenin her yerine göndererek geçimini sağlıyor.

İlçede 2,5 yıl önce evlenen Eser (35) ve Selin Akçay Özden (29), bir yıl önce kendi iş yerlerini açmaya karar verdi. Özden çifti, KOSGEB desteğiyle seramik atölyesi kurdu.

Zamanla işlerini geliştiren ve internet üzerinden siparişler alan Özden çifti, yaptıkları ürünleri Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderiyor.

"Yurt dışına açılmak istiyoruz"

Eser Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce seramik üzerine tecrübeleri bulunduğunu belirterek, zamanla kendi ürünlerini üretmeye karar verdiklerini söyledi.

Eşiyle seramik atölyesi açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özden, şunları kaydetti:

"Çok heyecanlıydık. Sosyal medya üzerinden reklam vermeye başladık. Oradan müşteriler döndü. Türkiye'nin her yerine ürünleri göndermeye, büyük firmalara ve büyük otellere iş yapmaya başladık. Üretimi büyütmeye çalışıyoruz, inşallah daha da büyüyeceğiz. İşlerimizi büyütmek ve yurt dışına açılmak istiyoruz. Yurt dışında büyük bir pazar var."

"Sanatı her zaman çok sevdim"

Selin Akçay Özden de işini severek yaptığını anlatarak, kendini geliştirmek adına minyatür kursuna gittiğini ve seramikle minyatürü buluşturmak istediğini ifade etti.

Gıda mühendisi olduğunu ve daha önce böyle bir işle ilgilenmeyi düşünmediğini aktaran Özden, "Sanatı her zaman çok sevdim. Çok seviyorum ince işlerle uğraşmayı. Dışarıdan bakıldığında kolay gibi görünüyor ama hiç değil ama sevince yapılabilecek çok güzel bir iş. Çok mutluyum bu işe başladığımız için. Her gün kendimi geliştirmek için uğraşıyorum. Eşimle çalışmak çok güzel bir duygu. Ondan öğreneceğim çok şey var." diye konuştu.

Zonguldak, Çaycuma, Akçay, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:40 Kaynak: AA
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