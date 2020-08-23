KOSGEB desteğiyle tasarladığı "Tarla Faresi"ne yerli yatırımcı bekliyor - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan girişimci Ali Sarı, KOSGEB desteğiyle atölyesinde tasarlayarak patentini aldığı "Tarla Faresi" ismini verdiği tarım aracının üretimini yaygınlaştırmak için yerli yatırımcılardan destek bekliyor.

İnşaat mühendisi olan ve bu sektörde ilçede faaliyetlerini sürdüren Sarı, babasından kalma fındık bahçelerinde hasat yaparken zorlanınca bir araç geliştirmeye karar verdi.

Evinde aracın görünümünün ve özelliklerinin planını yapan Sarı, uzun bir süre tasarımla ilgili çeşitli projeler geliştirdi.

Deneme yanılma yöntemiyle yıllardır hayalini kurduğu ve fındık üreticisinin işini kolaylaştırmayı amaçladığı tarım aracı için atölyesinde Ar-Ge çalışmalarını tamamlayan Sarı, KOSGEB desteği almaya hak kazandı.

Sarı, uzun süren çalışma ve denemelerinin ardından hayal ettiği düzeye getirdiği tarım aracına "Tarla Faresi" ismini verdi.

"Pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının benzeri olan fakat işlevsel anlamda, tarla sürme, fındık toplama, ot biçme, gübre atma, ilaçlama gibi özelliklere de sahip olan "Tarla Faresi", günlük hayatta da kullanılabiliyor.

"Aracın birçok işlevi yerine getirme özelliği var"

Ali Sarı, AA muhabirine, aracın tasarım aşamasının üretimden daha uzun sürdüğünü söyledi.

Tarım aracının her türlü zorlu arazide çalışabildiğini belirten Sarı, "Normal şartlarda yüzde 60 eğimli bir arazide tırmanma işlemi yapabiliyor. Belden kırmalı bir sistem var. Sağa ve sola 22,5 derece yatma özelliği var. Toplamda 45 derece yatay eğimli arazilerde yan gidebiliyor. Bildiğimiz 'pat pat'ı bir araca çevirdik. Bu araca da hangi işi yapmak istiyorsanız uygun aparatı takıyorsunuz. Arazide rahatça gezebiliyorsunuz." diye konuştu.

Sarı, aracın yerine getirebildiği işlevleri ise "Fındık toplamanın yanı sıra tırpan yapabiliyor ve arazideki otları uzaklaştırıyor. Aracın bir diğer özelliği de ilaçlama yapabilmesi. Ayrıca çapalama, gübreleme özellikleri de var." dedi.

"Katar ve İngiltere'den teklif aldı"

Sarı, "Tarla Faresi" adını verdiği aracın üretimini yaygınlaştırmak için yerli üreticilerden destek beklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu işi yürütebilecek ortak yerli yatırımcı arıyorum. Çiftçiye olan katkısının yanı sıra ülkemize de bir katma değeri olacağını düşünüyorum. Aracımızı tasarladığımız süreçte projeyi yakından takip eden yurt dışı firmaları oldu. Katar, İngiltere gibi ülkeler bize teklif mektubu gönderdi. Bazı şirketler projeyi tam almak istedi, bazıları ise farklı tekliflerle geldi. Ancak ben projemizin yurt içinde kalarak ülkemize katkı sağlamasını istiyorum."