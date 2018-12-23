Kosgeb Desteğiyle "Yöresel Kıyafet" Dikiyor

Afyonkarahisar'da yaşayan Ayşe Karataş, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı hibeyle, çocukluğundan beri hayalini kurduğu yöresel elbiseler dikimi yapılan işletmenin patronu oldu.

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da yaşayan Ayşe Karataş, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı hibeyle, çocukluğundan beri hayalini kurduğu yöresel elbiseler dikimi yapılan işletmenin patronu oldu.



İki çocuk annesi 50 yaşındaki Karataş, özel günler için 25 yıl evinde siparişle dikimini yaptığı yöresel elbiseler beğenilince, el emeğini yatırıma dönüştürmek ve çocukluk hayalini gerçekleştirmek için iş yeri açmaya karar verdi.



Girişimcilik kursuna katıldıktan sonra belge alan Karataş, KOSGEB'e başvurarak 50 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.



Bu destekle Çay ilçesinde, gelin olacak kızların düğün, nişan ve kına geceleri için yöresel elbiseler diktiği iş yerini açan Karataş, tasarımını yaptığı şık kıyafetleri müşterilerinin beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşıyor.



"KOSGEB'i hiç duymamıştım"



Kadın girişimci Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri dikiş ve nakışa ilgisinin olduğunu, uzun yıllar evinde dikiş yaptığını anlattı.



Ayşe Karataş, şöyle konuştu:



"O zamanlar çocuklarım küçüktü ve imkanım yoktu. KOSGEB'i de bilmiyordum, hiç duymamıştım. Sonra yolum KOSGEB'e düştü, sınavları ve mülakatlarına katılarak başarılı oldum. Oradan güzel destek aldım. Allah razı olsun devletimizden. Önce küçük bir dükkan açtım. Zamanla orası bana küçük gelmeye başladı. Sonra bu büyük dükkanı açtım. Burada da yaz aylarında 4, kış aylarında 2 işçi çalıştırıyorum."



Diktiği elbiseler özel günlerde giyiliyor



Karataş, özel günler için diktiği elbiselerin, düğün ve nişanlarda gelinlik kızların ve yakınlarının mutlu günlerini süslediğini dile getirdi.



Dikimini yaptığı düğün, nişan elbiselerinin Afyonkarahisar'ın olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Karataş, şöyle devam etti:



"Yöremizde genellikle şalvar takımı, Alman kadifesi ile son dönemin modası şip ve tül takım tarzında elbiseler giyilir. Kadınlarımız, kızlarımız bu elbiseleri genellikle düğün, nişan, kına gecelerinde, bayramlarda ve Hıdırellez gününde giymeyi tercih eder. Özellikle gelin kızlarımız, genç kadınlar ve kendine yakıştıran bütün bayanlarımız bu elbiseleri rahatlıkla giyer. Yöremizin evlenecek bütün kızları düğün arifesinde muhakkak bu elbiselerden alır."



"Fiyatı kumaşın kalitesine göre değişiyor"



Hazır giyim sektörünün işlerini etkilemediğine işaret eden Karataş, şunları kaydetti:



"Bu takımlar gelin olacak kızların vazgeçilmezi olduğu için hazır giyim sektörü bizi hiçbir zaman etkilemedi, etkileyeceğini de düşünmüyorum. Bizim müşterilerimiz sadece Çay ve köyleri değil, Afyonkarahisar ve ilçeleri, Eskişehir, Isparta, Konya, İzmir, Bursa, hatta Fransa'dan bile sipariş alıyoruz. Özellikle sosyal medyada, dikimini yaptığımız elbiseleri görenlerden yoğun şekilde sipariş geliyor. İşlerimiz Allah'a şükür iyi gidiyor. Siparişini aldığımız takım elbiselerin fiyatı kumaşın kalitesine göre değişiyor. Genellikle 300 liradan başlıyor, bin liraya kadar değişik rakamlara çıkabiliyor."

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dondurmacılık Yapan Ailesine Yardımcı Olmak İçin Giriştiği Yolda Çiftlik Sahibi Oldu

Engelli Vatandaş Aldığı Hibeyle Hobisini Gelir Kapısına Dönüştürdü

Juventus, Adidas'la 408 Milyon Euroluk Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Cinsel İlişkiye Giren Çiftin 'Kim Daha Dayanaklı' İddiası Ölümle Sonuçlandı