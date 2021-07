Gaziantep'ten kısa kısa

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi iş birliğinde "Gençlerle Avrupa Birliği Buluşmaları" etkinliği online gerçekleştirildi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığından etkinliğe katılan uzmanlar, burs programları, iş imkanları, Erasmus ve gençlik programları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Türkiye'nin, Avrupa coğrafyasının vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin, Gümrük Birliği ve Avrupa Konseyi üyesi olduğunu anımsatan Kaymakçı, "Türkiye tarihiyle, coğrafyasıyla, ekonomisiyle, ticaretiyle, siyasetiyle, eğitim sistemiyle, sporuyla Avrupalıdır. Ayrıca Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği. Türkiye'nin AB'ye üye olarak bu karar alma mekanizmasında yer alması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

GTB'den KOBİ'lere bilgilendirme toplantısı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Akademisi tarafından, KOBİ'lere yönelik "KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Katılımcılara girişimcilik, Ar-Ge, ÜR-GE, ihracat, işletme geliştirme destekleri ile imalatçı mikro ve küçük işletmelere yönelik uygulamaya konulan "Hızlı Destek Programı" hakkında bilgi verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy, desteklerin genel olarak girişimcilik, Ar-Ge Teknolojik Üretim ve Yerleştirme Destekleri, İşletme Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri ve Kobi Finansman Destekleri olmak üzere 4 ana başlıktan oluştuğunu ifade etti.

Gelir kaybı olan işletmelerin e-devlet sistemine giriş yaparak hızlı destek programına başvuruda bulunabileceklerine dikkati çeken Paksoy, şunları kaydetti:

"2019'dan sonra başlayan Kovid-19 salgınından sonra işletmelerde salgına bağlı olarak nakit sıkıntısı oluştu. Bunu telafi etmek adına devletimiz tarafından işletmelerimizin faaliyetlerini sürdürmelerine ve istihdamlarını salgın başlangıcındaki seviyede muhafaza etmelerine katkı sağlamak amacıyla hızlı destek programı uygulamaya alındı. Programdan imalat veya bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren 2019'da en az 75 bin lira gelir hacmine ulaşmış olan ve 2020 yılında 2019'a kıyasla geliri artmamış olan mikro ve küçük işletmelerin yanı sıra 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat veya bilgisayar programlama veya bilimsel AR-GE sektörlerindeki yenilikçi genç mikro ve küçük işletmeler faydalanabilmekte."

Destek ödemelerinin haziran ayını takiben 3 ay içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığını belirten Paksoy, geri ödemelerin ise 3 yıl ödemesiz 3 yıl bittikten sonra da dörder aylık dönemler halinde 6 taksitle yaklaşık 5 yıl içerisinde faizsiz şekilde yapılacağını kaydetti.

Mikro işletmelere 30 bin TL'ye kadar, küçük işletmelere 75 bin TL'ye kadar, yenilikçi genç işletmelere ise ilave 25 bin TL"ye kadar destek verildiğini aktaran Paksoy, programa 6 Ağustos 2021 tarihine kadar online başvuru da bulunulabileceğini ifade etti.

Kurban Bayramı öncesi kesim yerleri belirlendi

Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kesim yerlerini belirledi.

Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın ikamet ettiği adrese en yakın kurban satış ve kesim yerini kullanarak kurbanını rahatlıkla kesebileceğini belirtti.

Fadıloğlu, hijyen şartlarına uygun satış ve kesim alanlarıyla en kaliteli hizmeti sunmayı hedeflediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Her sene olduğu gibi bu sene de Kurban Bayramı münasebetiyle kurban kesimleri için her türlü hazırlığımızı yaptık. Vatandaşlarımız, kurbanlarını hijyenik bir ortamda kestirebilecekler. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımıza; atıklarını atabilecekleri, oturup dinlenebilecekleri, çaylarını içebilecekleri, kahvaltı yapabilecekleri mekanları sunacağız. Her sene hizmet kalitesini daha yukarıya çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Daha nitelikli hizmet verebilmek adına ekip arkadaşlarımızla yoğun bir mesai yapacağız. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın, tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."

Kurban satış yeri olarak Selahattin Eyyubi Mahallesi 1 Nolu Cadde (Çıksorut Stadyumu yanı) ile 29 Ekim Mahallesi 141 Nolu Sosyal Tesis karşısı belirlendi.

Küçükbaş kesim yeri için Değirmiçem, Emek, Çıksorut, Basra, İncilikaya, Fıstıklık, Burak pazar yerleri belirlenirken küçükbaş-büyükbaş kesim yeri olarak da Gazikent, Güvenevler, Merveşehir, Özgürlük, Seyrantepe ve Beykent pazar yerleri kararlaştırıldı.