Son Dakika Haberleri: Kosgeb Destekleri Üniversite Öğrencilerine Anlatıldı

Kosgeb Destekleri Üniversite Öğrencilerine Anlatıldı

1 saat önce

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Siirt Müdürlüğü ve Siirt Üniversitesi işbirliğiyle, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerine, KOSGEB'in girişimcilere sağladığı destekler hakkında bilgi verildi.

Kosgeb Destekleri Üniversite Öğrencilerine Anlatıldı, System.String[]
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Siirt Müdürlüğü ve Siirt Üniversitesi işbirliğiyle, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerine, KOSGEB'in girişimcilere sağladığı destekler hakkında bilgi verildi.


Üniversite öğretim görevlileri ve öğrencilerin yoğun şekilde katılımıyla Kezer Yerleşkesi konferans salonunda gerçekleşen seminerde konuşan İİBF Dekanı Prof. Dr. Meral Özhan, bu türden etkinliklerin dönem boyunca devam edeceği söyledi.

Seminerde, KOSGEB Müdürü Ömer Erkılıç, üniversite öğrencilerine KOSGEB destekleri hakkında bilgilendirerek, kamunun istihdam kapısı olmaktan çıktığını söyledi.

Erkılıç, "Ülke ekonomilerinin kalkınmasında girişimcilik vazgeçilmez bir unsurdur. Siirt'te de şu ana kadar birçok genç girişimciyi iş ararken işveren konumuna getirdik. Yeter ki projeniz olsun, devlet her türlü imkanı özellikle genç girişimcilere sağlıyor." dedi.

Erkılıç, öğrencilerin mezun olduktan sonra yeni işletme kurmak istedikleri zaman KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programına başvuru hakkı kazanacaklarını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:51 Kaynak: AA
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