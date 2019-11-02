Son Dakika Haberleri: KOSGEB destekli keskin nişancı tüfeği
Son Dakika Güncel KOSGEB destekli keskin nişancı tüfeği

KOSGEB destekli keskin nişancı tüfeği

6 saat önce

KIRIKKALE'de, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında geliştirilen yerli ve milli Keskin Nişancı Tüfeğinin (Sniper) prototip üretimi gerçekleştirildi.

KOSGEB destekli keskin nişancı tüfeği, System.String[]

KIRIKKALE'de, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında geliştirilen yerli ve milli Keskin Nişancı Tüfeğinin (Sniper) prototip üretimi gerçekleştirildi.

Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren savunma sanayi firmasınca 1 yılı aşkın süredir Ar-Ge çalışmaları sürdürülen tüfeğin, ilk prototipi ortaya çıktı. KOSGEB Arge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında tamamen yerli ve milli imkanlar kullanarak tasarlanan keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı yapıldı. Firma genel müdürü Emrah Hamzaoğlu, ürünün çok önemli özellikleri olduğunu söyledi. Yerli mühendislerin Ar-Ge çalışması sonucu projeyi ortaya koyduklarını dile getiren Hamzaoğlu, 113 parçadan oluşan tüfeğin tüm parçalarının da yine yerli firmalar tarafından üretildiğini belirtti. Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Tüfek, 5+1 mermi kapasitesine sahip. 338 kalibre lupua magnum mühimmat kullanılan silahın, toplam boyu 1300 mm ve 710 mm boyundadır. 6 yiv setli namlu ile donatılmıştır. Tüfeğin etkili menzili 1,3 kilometre olup, azami menzili ise 3,5 kilometredir. Tüfek gaz pistonu hareketli döner kafa kilitlemeli mekanizmaya sahip olup, ayarlanabilir gaz bloğu farklı atış koşullarında mekanizmanın sorunsuz çalışmasına imkan verir. Ayrıca mekanizmanın kendi kendine yağlama özelliği sayesinde uzun süre yağlama gerektirmeden atış yapabilmesine olanak sağlamaktadır. El kundağı ve dipçik kısımları uzun ömürlü polimer malzemeden üretilirken, mekanizma ve gövde kısmı yüksek dayanıklı çelikten imal edilmiştir. Milli Sniper Tüfeği, uzak mesafelerdeki hedeflere atış yapabilme, yüksek ateş gücü sağlaması ve hızlı nişan alma ile haraketli hedeflerin etkin bir şekilde vurulması için tasarlanmıştır."

KOSGEB Kırıkkale İl Müdürü Köksal Özen ise gurur duyulacak bir proje olduğunu dile getirerek, kısa zamanda seri üretime geçilmesini arzu ettiklerini kaydetti.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu planı belli oldu: Bekleyelim
"Boğazdaki imar yetkisi İBB'de değildir" diyen Bakan Kurum'a İmamoğlu'ndan yanıt: İBB'yi ya unuttu ya da unutturdular Son dakika: Şehir hatlarında tüm seferler iptal edildi Son dakika: Tel Abyad'da pazar yerine bombalı saldırı: En az 13 sivil hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 18:16:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KOSGEB destekli keskin nişancı tüfeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]