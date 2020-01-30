KOSGEB geçen yıl Aydın'a 18 milyon lira destekte bulundu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ, 2019 yılında Aydın'a 18 milyon liralık destek ödemesinde bulunduklarını söyledi.

Aydın Ticaret Odası konferans salonunda "KOBİ'lere Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları" konulu toplantı yapıldı.

Toplantı, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), KOSGEB, Kredi Garanti Fonu A.Ş, Aydın Ticaret Odası iş birliğiyle, DenizBank, Makine İhracatçılar Birliği, LOGO Yazılım ve KOBİ Efor Dergisi iş birliğinde gerçekleşti.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ, Türkiye'deki 3 milyon 625 bin civarındaki işletmenin yüzde 99,83'ünün KOBİ niteliğinde olduğunu belirtti.

Bu sayının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Akdağ, şöyle devam etti:

Ülkedeki istihdamın yüzde 74,4'ünün KOBİ'ler tarafından karşılandığını dile getiren Akdağ, şöyle konuştu:

"Yine oluşturduğumuz cironun yüzde 64,4'ünü, yaptığımız yatırımların 58,3'ünü, ihracatın yüzde 55,4'ünü ve ticari kesim tarafından gerçekleştirilen Ar-ge harcamalarının yaklaşık yüzde 35'ini KOBİ'lerimiz marifetiyle gerçekleştiriyoruz. KOBİ'ler Türk ekonomisinin belkemiğini oluşturmaktadır. KOSGEB olarak 2019 yılında yaklaşık 70 bin işletmeye 2,3 milyar liralık bir destekte bulunduk. Aydın'da da geçen yıl 18 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdik."

Programa, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger ve farklı bankaların yetkilileri de katıldı.