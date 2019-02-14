Kosgeb Girişimcilik Kursu Sertifika Töreni

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB iş birliğinde düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Kursu'na katılan kursiyerler, belgelerini aldı.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB iş birliğinde düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Kursu'na katılan kursiyerler, belgelerini aldı.



Bafra Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen törenle eğitimine katılan 26 kursiyere belgeleri verildi.



Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, katma değer üreten yeni işletmelerin ekonomiye kazandırılması ve istihdam sağlanması için KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin büyük önem taşıdığını söyledi.



Bu kapsamda KOSGEB ile ortak mutabakat sonucu başarılı bulunan iş fikirlerine sahip kursiyerlerin 32 saat süren programı başarıyla tamamladığını anlatan Başar, belgenin kendilerine ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.



Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri verildi.



Bafra Ticaret ve SanayiOdası Başkanı Göksel Başar, KOSGEB Eğitmeni Alişan Dereci ve kursiyerler katıldı.

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