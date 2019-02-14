Son Dakika Haberleri: Kosgeb Girişimcilik Sertifika Töreni

Kosgeb Girişimcilik Sertifika Töreni

57 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde açılan 'KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Kursu'na katılan kursiyerler belgelerini aldı.

Kosgeb Girişimcilik Sertifika Töreni, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde açılan 'KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Kursu'na katılan kursiyerler belgelerini aldı.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) düzenlenen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Kursu'na katılan kursiyerlere düzenlenen törenle belgeleri teslim edildi. Bafra TSO Başkanı Göksel Başar programda yaptığı açıklamada, "Ülkemiz için girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, katma değer üreten yeni işletmelerin ekonomiye kazandırılması ve istihdam sağlanması için KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi büyük önem taşımaktadır. Bafra TSO olarak KOSGEB ile ortak mutabakat sonucu başarılı bulunan iş fikirlerine sahip siz değerli kursiyerlerimiz 4 gün 32 saat süren programı başarı ile tamamlayıp bu sertifikayı almaya hak kazandınız" dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerlerin belgeleri verildi. Törende KOSGEB eğitmeni Alişan Dereci de hazır bulundu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, Güncel
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