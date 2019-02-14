Kosgeb Girişimcilik Sertifika Töreni

Samsun'un Bafra ilçesinde açılan 'KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Kursu'na katılan kursiyerler belgelerini aldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde açılan 'KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Kursu'na katılan kursiyerler belgelerini aldı.



Bafra Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) düzenlenen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Kursu'na katılan kursiyerlere düzenlenen törenle belgeleri teslim edildi. Bafra TSO Başkanı Göksel Başar programda yaptığı açıklamada, "Ülkemiz için girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, katma değer üreten yeni işletmelerin ekonomiye kazandırılması ve istihdam sağlanması için KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi büyük önem taşımaktadır. Bafra TSO olarak KOSGEB ile ortak mutabakat sonucu başarılı bulunan iş fikirlerine sahip siz değerli kursiyerlerimiz 4 gün 32 saat süren programı başarı ile tamamlayıp bu sertifikayı almaya hak kazandınız" dedi.



Konuşmaların ardından kursiyerlerin belgeleri verildi. Törende KOSGEB eğitmeni Alişan Dereci de hazır bulundu. - SAMSUN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ölçü Aletlerine Muayene ve Damgalama Yaptırmayana, 2 Bin 600 TL Para Cezası Kesilecek

TIR'daki Arızayı Gidermek İçin Dinlenme Alanına Park Eden Sürücü, Korkunç Şekilde Can Verdi

Amcasını Pompalı Tüfekle Öldüren Gözü Dönmüş Yeğen, Cinayeti Sosyal Medyada Paylaştı

Yılın Kadını Ödülünü Alan Demet Evgar'dan, Annesine Duygusal Teşekkür