KOSGEB, GİV ve TÜGVA arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

KOSGEB, GİV ve TÜGVA arasında iş birliği protokolü imzalandı

23.10.2020 15:41
KOSGEB, GİV ve TÜGVA arasında iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip girişimciler ve işletmelere yönelik fayda sağlayacak iş birliği...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip girişimciler ve işletmelere yönelik fayda sağlayacak iş birliği metotlarının geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Söz konusu protokole imzalar, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, GİV Başkanı Mehmet Koç ve TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu tarafından KOSGEB'de gerçekleştirilen törende atıldı.

Uzkurt, buradaki konuşmasında, KOSGEB olarak nitelikli istihdamın artırılması, gençlerin kendi işlerini kurmaları konusunda önemli programları devreye aldıklarını ve ciddi destekler sağladıklarını belirterek, bugüne kadar yüz binlerce girişimcinin desteklendiğini söyledi.

Özellikle teknoloji tabanlı iş fikri olan gençlerin fikirlerini hayata geçirmesinde sermaye desteği sağlamanın yanı sıra mekanları da devreye aldıklarını vurgulayan Uzkurt, şöyle konuştu:

"Ar-Ge ve teknoloji tabanlı iş fikirlerinin hayata geçirildiği mekanları, 'Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)' olarak isimlendirip, bunları kurmak isteyen sivil toplum örgütleri, özel sektör ve üniversitelerimize akreditasyonu sağlıyoruz. Bu yapıları hayata geçirdikten sonra KOSGEB olarak buraların sürdürülebilirliği ve başarısı için de önemli destekler veriyoruz."

Büyük teknoloji şirketleri oluşturma planı

Uzkurt, TÜGVA ve GİV ile imzaladıkları protokolün, girişimci adaylarının kendi işlerini kuracağı, KOSGEB desteklerinden daha fazla yararlanacakları ve ilerleyen zamanda kendi iş fikirlerini hayata geçirecekleri TEKMER'lerin kurulmasına yönelik olduğuna işaret ederek, "Bununla birlikte işini kurmuş gençlerimizin bunları büyütmeleri için KOSGEB'in sağlamış olduğu destekler ve danışmanlık gibi hizmetlerden yararlanmasına dönük de bir başlığımız var." dedi.

Cevahir Uzkurt, bir sonraki adımda, İstanbul'dan başlayarak Türkiye'nin çeşitli illerinde teknoloji tabanlı iş fikirlerinin "start-up"lara dönüşmesini ve buradan ulusal ve uluslararası pazarlara açılabilmesini sağlayacak büyük teknoloji şirketlerini ortaya çıkarabilecek TEKMER'lerin kurulmasına dönük de bir çalışma yapılacağını dile getirdi.

Bu iyi niyetlerin somut adımlara, ülkenin nitelikli istihdamına, ekonominin daha yüksek teknolojili alanlara evrilmesine ve ülke ekonomisine dinamizm kazandırmasına katkı sağlayacağını ümit ettiğini belirten Uzkurt, TÜGVA ve GİV'e teşekkür etti.

"Girişimci olarak hizmet etmek gençlerin öncelikleri arasına girdi"

GİV Başkanı Koç da göçten cari açığa bütün problemlerin girişimciler üzerinden çözülebileceğine inandıklarına işaret ederek, KOSGEB'in de desteğiyle son 4 yılda 5 bine yakın girişimci adayını eğittiklerini bildirdi.

Türk milletinde girişimcilik konusunda potansiyel olduğunu vurgulayan Koç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun organizasyonunda ülke olarak geçmiş dönemde bir sıkıntı çekiyorduk ama şu anda girişimci olarak hizmet etmek gençlerin öncelikleri arasına girdi. Protokolle, oluşturduğumuz bu nüve gelecek 5 yılda belki 1000'e yakın start-up şirketi çıkaracak. Bunların bir kısmı şu anda ithal edilen ürünleri ikame edecek, bir kısmı da istidama yönelik olacak. Belki bir kısmı da şu anda Türkiye'de var olmayan sektörlere yönelik katkı sağlayacak. TEKMER'lerde de çok başarılı olmuş konulardan ziyade, henüz dokunulmamış, gençliğin daha çok ilgisini çekecek alanlara yönelerek bu 3 kurum ciddi şekilde hizmet etmiş olacak."

Koç, iş birliği kapsamında, TÜGVA'nın gençlik kaynağını, KOSGEB'in devlet aklını ve sübvansiyonlarını, GİV'in de mentorluk, tecrübe, network ve pazar desteklerini sunmaya çalışacağını anlattı.

"Misyonumuz gençliğe hizmet"

TÜGVA Başkanı Eminoğlu, KOSGEB ve GİV ile hızlı bir adım atarak protokol aşamasına gelindiğini vurgulayarak, bugün itibarıyla TEKMER'lerle ilgili çalışmaları tüm Türkiye'de sürdüreceklerini söyledi.

Ana misyonlarının gençliğe hizmet etmek olduğunu belirten Eminoğlu, "81 il ve 500'den fazla ilçede şu an itibarıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız anket ve çalışmalarda gençlerin ihtiyaç sıralamasında girişimciliğe yönelik konular ilk 3 arasındaydı. Bu noktada girişimcilik koordinatörlüğünü vakıf bünyesine dahil etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu, bu gibi çalışmalarla gençlerin önünü açarak, fikir üretecekleri ve inovatif çalışmalarını yansıtacakları zeminleri onlara sunacaklarını kaydetti.

Cevahir Uzkurt, Türkiye, TÜGVA, söz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KOSGEB, GİV ve TÜGVA arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika Ekonomi

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