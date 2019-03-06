Son Dakika Haberleri: KOSGEB'in 2018 karnesi

KOSGEB'in 2018 karnesi

40 dakika önce

KOSGEB, geçen yıl inşaattan imalata, ulaştırmadan madenciliğe kadar çeşitli sektörlerdeki 350 bini aşkın işletmeye 2 milyar liraya yakın destek sağladı.

KOSGEB'in 2018 karnesi, System.String[]
KOSGEB, geçen yıl inşaattan imalata, ulaştırmadan madenciliğe kadar çeşitli sektörlerdeki 350 bini aşkın işletmeye 2 milyar liraya yakın destek sağladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:25 

Ekonomi
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