KOSGEB'in 2018 karnesi
40 dakika önce
KOSGEB, geçen yıl inşaattan imalata, ulaştırmadan madenciliğe kadar çeşitli sektörlerdeki 350 bini aşkın işletmeye 2 milyar liraya yakın destek sağladı.
KOSGEB, geçen yıl inşaattan imalata, ulaştırmadan madenciliğe kadar çeşitli sektörlerdeki 350 bini aşkın işletmeye 2 milyar liraya yakın destek sağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:25
Taylandlı İş Adamı, Kızıyla Evlenen Damada 1,7 Milyon TL Ödül Vereceğini Açıkladı
Kocaeli Çaldıkları İş Makinesini İnternette Satışa Çıkarınca Yakalandılar
Simitçinin Elinde Kalan Bütün Simitleri Satın Alan İş Adamı konuştu
Dünyanın En Ucuz İnternetini Kullanan Ülke Hindistan Oldu