KOSGEB'in KOBİ'lere desteği devam ediyor - Son Dakika
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KOSGEB'in KOBİ'lere desteği devam ediyor

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kütahya Müdürlüğü, KOBİ'lerin teknolojik düzeylerini yükseltmek, yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini ve ekonomiye katkılarını...

KOSGEB'in KOBİ'lere desteği devam ediyor, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kütahya Müdürlüğü, KOBİ'lerin teknolojik düzeylerini yükseltmek, yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini ve ekonomiye katkılarını artırmak amacıyla KOBİ ve girişimcilere destek sunuyor.


KOSGEB Kütahya Müdürlüğü tarafından 2019 yılında her hafta düzenlenen bilgilendirme toplantılarında 336 kişiye destek bilgilendirmesi yapıldı. Dış paydaşlarla yapılan işbirliği kapsamındaki bilgilendirmelerde ise 224 kişi bilgi aldı.


KOSGEB Kütahya Müdürlüğünün veri tabanına kayıtlı olan 9 bin 681 işletmeden destek talebinde bulunan 530 işletmeye 2019 yılında toplam 10 milyon 890 bin 281 TL destek ödemesi yapıldı. Girişimcilik desteği alarak işletmesini kuran ve faaliyetini sürdüren işletmelere ise 1 milyon 177 bin 756 TL kredi kullandırıldı.


KOSGEB Kütahya Müdürlüğü, 2020 yılında da resmi tatil günleri hariç her hafta çarşamba günleri saat 11.00'de bilgilendirme toplantıları düzenleyecek. - KÜTAHYA

Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:44 Kaynak: İHA
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