KOSGEB, KOBİ'lerin karnesini çıkardı
1 saat önce
KOSGEB tarafından KOBİ'lerin iç değerlendirme yapmaları, rakipleriyle kendilerini karşılaştırmaları, hedef belirlemeleri ve varsa sorunlarına çözüm bulabilmeleri amacıyla her bir işletme için "KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu" hazırlandı.
KOSGEB tarafından KOBİ'lerin iç değerlendirme yapmaları, rakipleriyle kendilerini karşılaştırmaları, hedef belirlemeleri ve varsa sorunlarına çözüm bulabilmeleri amacıyla her bir işletme için "KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu" hazırlandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:00
Çöpten topladığı tahta, sünger ve parkelerden baza yapıp satıyor İş için gittiği Amerika'da yazılım öğrenip kendi sosyal medya platformunu kurdu "Kenger sakızı" geçim kaynağı oldu! Kilosu 500 liradan satılıyor Geçtiğimiz sene ölen isimlerin videosunu izleyen Ali Sunal'ın gözyaşları sel oldu