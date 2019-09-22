Son Dakika Haberleri: KOSGEB, KOBİ'lerin karnesini çıkardı
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KOSGEB, KOBİ'lerin karnesini çıkardı

1 saat önce

KOSGEB tarafından KOBİ'lerin iç değerlendirme yapmaları, rakipleriyle kendilerini karşılaştırmaları, hedef belirlemeleri ve varsa sorunlarına çözüm bulabilmeleri amacıyla her bir işletme için "KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu" hazırlandı.

KOSGEB, KOBİ'lerin karnesini çıkardı, System.String[]

KOSGEB tarafından KOBİ'lerin iç değerlendirme yapmaları, rakipleriyle kendilerini karşılaştırmaları, hedef belirlemeleri ve varsa sorunlarına çözüm bulabilmeleri amacıyla her bir işletme için "KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu" hazırlandı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:00 
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