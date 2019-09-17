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KOSGEB Muğla eski il müdürüne FETÖ'den 6 yıl hapis

1 saat önce

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Muğla eski il Müdürü U.K., Kayseri'de tutuklu yargılandığı mahkemede 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldı.

KOSGEB Muğla eski il müdürüne FETÖ'den 6 yıl hapis, System.String[]

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Muğla eski il Müdürü U.K., Kayseri'de tutuklu yargılandığı mahkemede 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldı.


Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık U.K. ile avukatı hazır bulundu.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün aralarında görüşmek için gizli kullandıkları iletişim ağı by lock programını kullandığı ve örgüte ait bankada hesabı olduğu iddiaları ile yargılanan U.K., "By lock adlı programı indirmedim, kullanmadım. Muğla'da görev yaptım. Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim, okulumu da bitirmek istiyorum. Adaletinize güveniyorum" diye konuştu.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık U.K.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme Yargıtay ve istinaf sürecini göz önünde bulundurup, sanığı tahliye etti. - KAYSERİ

Kayseri, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:55 Kaynak: İHA
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