Son Dakika Haberleri: Kosgeb Şırnak'a 40 Yeni Girişimci Kazandırdı

Kosgeb Şırnak'a 40 Yeni Girişimci Kazandırdı

1 saat önce

Küçük ve Orta İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Şırnak İl Müdürlüğü kentte 40 yeni girişimci kazandırdı.

Kosgeb Şırnak'a 40 Yeni Girişimci Kazandırdı, System.String[]
Küçük ve Orta İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Şırnak İl Müdürlüğü kentte 40 yeni girişimci kazandırdı.

KOSGEB Şırnak İl Müdürlüğü kentte 40 yeni girişimciye kredi desteği sağladı. 31 Aralık 2018 tarihinde son bulan ve evraklarını eksiksiz teslim eden 40 yeni girişimci, işletmenin değerlendirmesini KOSGEB Şırnak İl Müdürlüğü paydaş kurum ve kuruluşlarla yapıldı. Kurul kararın ardından KOSGEB İl Müdürü Abdullah Yurten, kent ekonomisine kazandırılan her girişimcinin, başta istihdam ve sosyal refah olmak üzere ilin temel göstergelerinin artması yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini söyledi. Yurten, "Çünkü Türk ekonomisinin en önemli hedeflerinden biri girişimcilik ruhunun her kesime yayılmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için her kurum ve kuruluşun mutlaka işbirliği içerisine girmesi gerekmektedir. Bu işbirliklerinin artması, kentin ekonomik göstergelerini en üst seviyeye çıkmasını sağlayacaktır" diye konutu. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

Aralık, Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bankalar Birliği: S&P'nin Açıklaması Temelsiz İstanbul Büyükçekmece'deki Binada Patlama: 1 Ölü

Son Dakika! CHP'nin TBMM Başkan Adayı Engin Altay Oldu Bahçeli'den 31 Mart Mesajı: İstanbul Yıldırım Gibi Çakar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 15:04:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kosgeb Şırnak'a 40 Yeni Girişimci Kazandırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]