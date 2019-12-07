KOSGEB 'ten DEİK'e yurt dışı desteği

KOBİ ekosisteminin merkezinde yer alan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB), uluslararası pazarlara yönelik ziyaretler düzenleyen DEİK(Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu)'na destek verecek.



DEİK'in iş heyeti programları, KOSGEB'in yurt dışı desteği kapsamına alınacak.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın refakatinde KOSGEB ile DEİK arasında iş birliği protokolü imzalandı.



10 maddelik protokol imzalandı



Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile DEİK Başkanı Nail Olpak kurumları arasında ortak çalışmayı öngören 10 maddelik anlaşmayı imza altına aldı. Bakanlar Varank ve Pekcan atılan imzaların hayırlı olması dileğinde bulundu.



Daha sonra bir açıklamada bulunan KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Uzkurt, şunları söyledi:



"DEİK ile imzaladığımız mutabakat zaptı çerçevesinde KOSGEB'in hedef kitlesi olan KOBİ'ler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmek, küresel pazarda rekabet güçlerini artırmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, kurumlar arasında eğitici programlar düzenlemek gibi birçok alanda iş birliği hedefliyoruz. Bu protokol ile taraflar arasında iş birliği için öngörülen faaliyetler arasında KOBİ'lerin dış ilişkiler, dış ticaret ve yatırımlarla ilgili konularda bilgi birikimlerinin artırılması amacıyla eğitim programları, toplantı ve organizasyonlar düzenlenmesi, DEİK tarafından yurt içinde ve dışında organize edilen iş konseylerine ve diğer etkinliklere KOSGEB veri tabanındaki KOBİ'lerin katılımları karşılıklı olarak teşvik edilmesi yer almaktadır. Protokol ayrıca, DEİK tarafından yurt dışında düzenlenen ve KOBİ katılımına açık olan iş heyeti programlarının KOSGEB'in Yurt Dışı Programı desteği kapsamına alınması, KOSGEB'in Yurt Dışı Pazar Destek Programından KOBİ'lerin yararlandırılmasında karşılıklı iş birliğine gidilmesi gibi birçok konuda KOBİ'lerimize ortak hizmetler üretebileceğimiz verimli bir iş birliğinin zeminini hazırlayacaktır."



DEİK Başkanı Olpak ise şu değerlendirmeleri yaptı:



" Amacımız ortak, ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı sağlayabilmek. Bu çerçevede DEİK olarak 146 iş konseyimizle dünyanın dört bir tarafında ticari diplomasi adı altında faaliyet gösteriyoruz. Üyelerimizin içinde büyük firmalar kadar KOBİ'lerimiz de mevcut. Bu çerçevede KOSGEB'in bizimle yaptığı protokolde vermiş olduğu destek son derece önemli. KOBİ'lerimiz değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleriyle, esnek üretim yapılarıyla, bölgeler arasındaki dengeli büyümeye katkılarıyla işsizliğin azaltılmasında ve yeni iş alanlarının açılmasında ülke kalkınmasına en fazla katkıda bulunan, yükü taşıyan işletmelerin başında geliyor. İş birliğini sadece KOSGEB'in maddi destekleri çerçevesinde değerlendirmiyoruz. İş konseylerimizden elde ettiğimiz deneyimlerimizi KOSGEB'e açmak konusunda her türlü gayreti göstereceğiz. DEİK olarak KOSGEB üyelerimize kendi bütçemizden kademeli olarak aidatlarımızda yüzde 20-50 arasında bir indirim olduğunu hatırlatmak isterim."



Bakanlara teşekkür



Uzkurt ile Olpak, konuşmalarının sonunda destek ve katkılarından dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Ticaret Bakanı Pekcan'a teşekkür etti. - ANKARA