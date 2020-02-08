KOSGEB'ten deprem bölgesine acil destek kredisi - Son Dakika
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KOSGEB'ten deprem bölgesine acil destek kredisi

7 saat önce

Merkez üssü Elazığ-Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremin ardından devletin depremzedelere maddi ve manevi destekleri sürüyor.

KOSGEB'ten deprem bölgesine acil destek kredisi, System.String[]

Merkez üssü Elazığ- Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremin ardından devletin depremzedelere maddi ve manevi destekleri sürüyor. KOSGEB tarafından da depremden zarar gören Elazığ ve Malatya'daki işletmeler için Acil Destek Kredisi Programı başlattı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden zarar gören Elazığ ve Malatya'daki işletmeler için devreye alınan programı, "Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalardan işletme başına 100 bin TL'ye kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler" diye açıklamıştı.


KOSGEB aracılığıyla verilecek olan destek kredisi hakkında bilgi veren Malatya KOSKEB Müdürü Murat Seki, "Devletimiz depremde etkilenen işletmelerin bir takım mağduriyetlerini ortada kaldırmak için destek kredisi programı başlatıldı. KOSGEB aracılığıyla verilecek olan bu destek kredisinin üst limiti 100 bin TL kadar kullanılacak olan bir destek kredisi 36 ay vadeli bir yıl ertelemeli 2 yıl geri ödemeli 2 yıl içinde de aylık değil, 3 ayda bir ödemeli faizsiz bir kredi. Bu kredi sadece depremde zarar gören işletmelere verilecek" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
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